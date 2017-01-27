В Сеченовском медуниверситете составили реестр Татьян

Подробности Опубликовано: 27.01.2017 07:50 Автор: Никита Крутиков

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова – ведущий медицинский вуз страны – в День российского студенчества составил хит-парад своих Татьян.

Самое большое количество Татьян среди студентов оказалось на лечебном факультете – одном из наиболее крупных факультетов университета и самом большом лечебном факультете страны. Из 8000 студентов этого факультета имя Татьяна носят 130 девушек.

На втором месте 23 Татьяны-студентки Института фармации и трансляционной медицины. Институт появился в Сеченовке в 2016 году для решения стратегических задач ускоренного внедрения научных достижений биофарминдустрии в практическое здравоохранение.

21 Татьяна обучается на медико-профилактическом факультете. Перед его специалистами поставили задачу развивать профилактическое направление в здравоохранении.

На педиатрическом факультете нашлись 20 Татьян. Основная клиническая база педиатрического факультета – ФГБНУ «Научный центр здоровья детей» – ведущее научное педиатрическое учреждение страны.

В Центре магистерских программ, созданном с целью подготовки нового поколения лидеров, способных обеспечить рациональное управление здравоохранением в условиях модернизации отрасли – 11 студенток с именем Татьяна.

Факультет высшего сестринского образования и психолого-социальной работы насчитал у себя 9 Татьян. На стоматологическом факультете обнаружили 6 Татьян.

Две Татьяны оказались студентками Центра международного образования. Это факультет для иностранцев. Там учат готовят медиков более 70 специальностей по программам ординатуры, аспирантуры. Среди студенток дирекции образовательных программ также нашли двух Татьян.

24 Татьяны оказались студентками ординатуры и 12 Татьян числятся среди аспиранток.

Итого в числе студентов Первого МГМУ им. Сеченова 267 Татьян.

А вот как обстоят дела с сотрудниками университета. В Клиническом центре Сеченовки, входящем в тройку самых крупных университетских клиник Европы, трудятся 282 Татьяны. Из них 105 числятся в профессорско-преподавательском составе, семь являются научными работниками и 74 Татьяны – сотрудники прочих служб.

Итого среди сотрудников Первого МГМУ им. Сеченова – 476 Татьян.

Вс знают, что в Татьянин день, который отмечается 25 января, российская императрица Елизавета Петровна подписала в 1755 году указ «Об учреждении Московского университета». Но не все помнят, что с создания медицинского факультета этого университета началась история Первого Московского медицинского института имени Сеченова, переименованного двадцать лет назад в медицинский университет. 260-летие Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова будет отмечаться уже в будущем году.