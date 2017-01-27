Прием детей в школу открывается 1 февраля
- Подробности
- Опубликовано: 27.01.2017 07:41
- Автор: ОД
С 1 февраля 2017 года начинается прием заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей, достигших 6 лет и шести месяцев на 01.09.2017 года в 1-й класс 2017-2018 учебного года в электронном виде для граждан, проживающих на закрепленной территории общеобразовательного учреждения, посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг Московской области https://usludi.mosreg.ru/
По общим вопросам зачисления детей в 1 класс можно обращаться:
- к заместителю начальника ГОРУНО Сушенцовой Галине Владимировне, тел. 8(496) 216-60-60 доб.5519
- к методисту отдела развития и методического обеспечения Центра развития образования Гудошниковой Элле Васильевне, тел. 8(496) 216-60-60 доб.5562
По вопросам технологии подачи электронной формы заявления на Портале https://usludi.mosreg.ru/ обращаться к методисту отдела информационных технологий Центра развития образования Лапушкиной Ирине Александров, тел. (496) 216-60-60 доб.5547.