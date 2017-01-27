Прием детей в школу открывается 1 февраля

Подробности
Опубликовано: 27.01.2017 07:41
Автор: ОД

С 1 февраля  2017 года начинается  прием заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей, достигших 6 лет и шести месяцев на 01.09.2017 года в 1-й класс 2017-2018 учебного года в электронном виде для граждан, проживающих на закрепленной территории общеобразовательного учреждения, посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области.

Адрес Портала государственных и муниципальных услуг Московской области https://usludi.mosreg.ru/

По общим вопросам зачисления детей в 1 класс можно обращаться:

  • к заместителю начальника ГОРУНО Сушенцовой Галине Владимировне, тел. 8(496) 216-60-60 доб.5519
  • к методисту отдела развития и методического обеспечения Центра развития образования Гудошниковой Элле Васильевне, тел. 8(496) 216-60-60 доб.5562

По вопросам технологии подачи электронной формы заявления на Портале https://usludi.mosreg.ru/ обращаться к методисту отдела информационных технологий Центра развития образования Лапушкиной Ирине Александров,  тел. (496) 216-60-60 доб.5547.

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