Школьники московского и тверского региона ищут свое место в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 26.01.2017 08:42 Автор: Кирилл Свояков

Базовые кафедры ОИЯИ в Государственном университете «Дубна» открыли свои двери школьникам 20 января.

В День открытых дверей базовых кафедр ОИЯИ 119 учеников школ Дубны, Конакова, Дмитрова и поселков Дмитровского района познакомились с возможным будущим местом своей учебы.

Программа Дня открытых дверей состояла из трех основных частей: знакомство с ректором Госуниверситета «Дубна» Дмитрием Фурсаевым, обзорная экскурсия по университетскому кампусу и экскурсия в Объединенный институт ядерных исследований.

«Изюминкой» мероприятия стало посещение лабораторий ОИЯИ. Каждая из кафедр подготовила для будущих абитуриентов собственную программу.

24 школьника отправились на экскурсию на кафедрураспределенных информационных вычислительных систем(РИВС) вЛабораторию информационных технологий(ЛИТ) ОИЯИ. После приветственного чаепития с директором ЛИТ профессором Владимиром Васильевичем Кореньковым – заведущим кафедрой – перед школьниками выступили сотрудники лаборатории, окончившиеИнститута САУуниверситета «Дубна». Артем Петросян, Никита Балашов, Игорь Пелеванюк, Елена Мажитова, Шушаник Торосян, Максим Башашин поделились своим опытом работы в ЛИТ и рассказали о своем участии в научных проектах лаборатории, а также об успехах в профессиональной деятельности.

Всего в Лабораторииинформационных технологий ОИЯИ сейчас работают 30 выпускников Госуниверситета «Дубна».

Программа экскурсии завершилась осмотромМногофункционального информационно-вычислительного комплекса (МИВК)ЛИТ. Ребята увидели современные системы МИВК, где обрабатываются и хранятся данные научных экспериментовБольшого адронного коллайдерав ЦЕРН и где будут анализировать результаты исследований на строящемся коллайдере NICA. Школьникам интересно было увидеть историю развития вычислительной техники, наблюдая хранящиеся в лаборатории ее образцы середины и конца ХХ века.

Экскурсию по Лаборатории радиационной биологии провел для ребят директор этой лаборатории и одновременнозаведующийкафедрой биофизикиГосуниверситета «Дубна»,член-корреспондент РАН Евгений Александрович Красавин. Он рассказал ребятам об основных направлениях деятельности своей лаборатории и провел интересную дискуссию на тему пилотируемых полетов в дальний космос. После этого школьники смогли увидеть где и как делается современная наука. Подержали в руках настоящий метеорит, увидели под микроскопом живые клетки, посчитали количество хромосом на метафазных пластинках и сравнили треки от тяжелых заряженных частиц и гамма-излучения в ядрах клеток лимфоцитов.

Чтобы больше узнатьо кафедре физико-технических системикафедре персональной электроники, школьники посетилиЛабораторию физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина. Там им открыли мир физики тяжелых ионов и взаимодействия кварков, широкое окно в который человечеству должен прорубить строящийся в ЛФВЭ ОИЯИ коллайдер NICA. Ребятам показали зал изготовления и тестирования уникальных сверхпроводящих магнитов, зал легендарного ускорителя синхрофазотрона и современный сверхпроводящий ускоритель Нуклотроном, на базе которого возводится коллайдер NICA.