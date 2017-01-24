Казанские студенты будут учиться в ОИЯИ

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Опубликовано: 24.01.2017 06:04
Автор: Кирилл Свояков

Базовая кафедра Объединенного института ядерных исследований будет создана в Институте физики Казанского федерального университета.

Руководство университета приняло это решение в ходе рабочей поездки в подмосковную Дубну.

– Кафедра ядерно-физического материаловедения – это пока рабочее название, – пояснил  проректор Казанского федерального университета (КФУ) Дмитрий Таюрский. – Она будет совместной кафедрой нашего университета и Объединенного института ядерных исследований. На первом этапе в работе кафедры примут участие сотрудники Лаборатории нейтронной физики им. И.М.Франка.

Подписание договора о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Объединённым институтом ядерных исследований и договора о создании совместной кафедры запланировано на 26 марта 2017 года, когда будет праздноваться 61-й день рождения ОИЯИ.

«Хочется подчеркнуть, что речь идет о сотрудничестве не с академическим институтом, а с крупнейшей в мире международной научной организацией» – добавил Дмитрий Таюрский.

По словам директора Института физики КФУ  Сергея Никитина, в рамках сотрудничества между университетом и ОИЯИ упор будет сделан на использование нейтронных методов исследования конденсированных сред.

– Уже сейчас есть заметное пересечение по объектам исследований: сильно-коррелированные электронные системы, тонкие пленки, мультиферроики, – отметил он.

Сотрудничество научного и образовательного заведений из разных регионов страны не ограничится только исследованиями в области физики. Возможности взаимодействия очень широки. ОИЯИ может предоставить экологам Казанского университета свои наработки в области анализа загрязнений воздуха, воды, биомониторинга окружающей среды, студенты-журналисты будут иметь возможность проходить практику в ОИЯИ.

В рамках совместной магистерской программы студенты КФУ смогут практиковаться на базовом оборудовании Объединенного института в Дубне. А на каникулах – добро пожаловать в Дубну для учебы в летних научных школах ОИЯИ.

Положительный опыт сотрудничества у КФУ с ОИЯИ уже есть : 3 и 4 сентября в Казани в Институте физики успешно состоялась молодежная школа «Современная ядерная физика и ядерная медицина». Она проходила в рамках Международного симпозиума по одному из важнейших и наиболее интенсивно развивающихся направлений ядерной физики – физике экзотических состояний ядер – «EXON 2016».

 

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