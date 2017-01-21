Школьники из Зеленограда побывали на экскурсии в ОИЯИ

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Опубликовано: 21.01.2017 16:53
Автор: Кирилл Свояков

Группа старшеклассников школы № 1739 московского города Зеленограда вырвалась на один день в подмосковную Дубну.

Ребята осмотрели ускорительный комплекс Лаборатории физики высоких энергий и сходили в Музей истории науки и техники ОИЯИ.  

Молодые сотрудники ЛФВЭ рассказали юным гостям из Зеленограда о легендарном синхрофазотроне, его младшем брате нуклотроне и о строящемся коллайдере NICA. Старшеклассники смогли увидеть настоящее высокотехнологичное производство в зале сборки и тестирования сверхпроводящих магнитов для коллайдера NICA и немецкого ускорителя FAIR.

В новом зале музея, названном «Экспериментариум» школьников вовлекли в зрелищные физические опыты. Им пришлось построить мост Леонардо да Винчи, пройти по лампочному паркету, испытать в действии фонтан из бус, катушку Тесла, маятник Фуко, плазменный шар и магнитную жидкость.

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