Студенты-ускорительщики могут практиковаться в ОИЯИ

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Опубликовано: 13.01.2017 18:44
Автор: Кирилл Свояков

Новым направлением деятельности Учебно-научного центра Объединенного института ядерных исследований в Дубне стал инженерно-физический практикум.

Нельзя стать летчиком, не летая на самолетах. Нельзя стать инженером-ускорительщиком или физиком-экспериментатором без практической работы на ускорителях. Поскольку не каждый университет имеет в своем распоряжении современные ускорители и экспериментальные установки, ОИЯИ рещил помочь в обучении будущих инженеров и физиков. Для стуженческого практикума в Объединенном институте отведен целый этаж корпуса 118 на площадке Лаборатории ядерных проблем. Пока практикум включает в себя лабораторные работы по вакуумной и СВЧ-технике, электронике и прецизионной лазерной метрологии.

Но уже готовятся работы по ядерной физике, автоматизации и детекторам частиц. В ближайшем будущем, после ввода в эксплуатацию ускорителя электронов Линак-800, часть этих работ можно будет выполнять непосредственно на пучках ускорителя.

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