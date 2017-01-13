Экосокровища открыли в Госдуме

Подробности
Опубликовано: 13.01.2017 14:24
Автор: Никита Крутиков

Фотовыставка "ЭКОсокровища России" открылась 11 января в Государственной Думе. Ее приурочили к началу Года экологии и ко дню особо охраняемых природных территорий в нашей стране.

11 января исполнилось ровно 100 лет со дня создания в России первого заповедника. 11 января 1917 г. (29 декабря 1916 г. – по старому стилю) в России появился Баргузинский соболиный заповедник на территории Бурятии.

Выставка организована совместно Комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды и АНО "Дальневосточные леопарды". Партнер выставки – ГБУК "Государственный Дарвиновский музей", предоставивший для экспозиции уникальные фотографии из своей коллекции.

На открытии выступил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он заявил о необходимости создавать "зеленые щиты" вокруг крупных городов, с инициативой о формировании которых не один год выступает Общероссийский народный фронт. Также спецпредставитель Президента отметил важность работы по утилизации мусора и сохранению лесов.

С целью обмена опытом в проведении подобных мероприяти фотовыставку "ЭКОсокровища России" посетили активисты проекта "ЭкоМГЕР" и депутат Московской областной Думы и член ее Комитета экологии и природопользования Александр Орлов. В феврале в Мособлдуме откроется выставка "Зимняя природа Подмосковья – это сказка!", организаторами которой выступает как раз Комитет экологии и природопользования.

Наверное, с целью популяризации бережного отношения к окружающей среде было бы полезно провезти эту выставку Мособлдумы по всем муниципалитетам Подмосковья. А выставку Госдумы – по всей России.

Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Конкурс для оздоравливающейся молодежи

Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Семинар в налоговой для всех. Бесплатный

Участковые Дубны хотят отчитаться перед народом

Участковые Дубны хотят отчитаться перед …

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о лучших учителях

Директорам школ пора заявлять в ОИЯИ о л…

Предпринимателям пора отчитаться об отходах

Предпринимателям пора отчитаться об отхо…

Глава Дубны снова принимает предпринимателей

Глава Дубны снова принимает предпринимат…

В Дубне учили водителей и пешеходов видеть друг друга на дороге

В Дубне учили водителей и пешеходов виде…

Как весело провести Рождество с детьми

Как весело провести Рождество с детьми

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Рождество Твое, Христе Боже наш…

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

М.Топилин: Пенсионный возраст жителей не будут увеличивать в нынешнем 2017-ом году
Министерство труда и социальной защиты РФ участвует в обсуждении финансовой ...

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП РФ на 2017 г.
Именно так считают эксперты Всемирного банка, прогнозируя рост ВВП республики на ...

Томский губернатор поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры Вологодской области! От всего сердца ...

На Донетчине в прифронтовом поселке возобновил работу участок милиции
В населенном пункте Новолуганское в Донецкой области снова начал работу пункт ...

В РФ начал действовать новый вид наказания — принудительные работы
Наказание заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться