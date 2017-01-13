Экосокровища открыли в Госдуме

Подробности Опубликовано: 13.01.2017 14:24 Автор: Никита Крутиков

Фотовыставка "ЭКОсокровища России" открылась 11 января в Государственной Думе. Ее приурочили к началу Года экологии и ко дню особо охраняемых природных территорий в нашей стране.

11 января исполнилось ровно 100 лет со дня создания в России первого заповедника. 11 января 1917 г. (29 декабря 1916 г. – по старому стилю) в России появился Баргузинский соболиный заповедник на территории Бурятии.

Выставка организована совместно Комитетом Госдумы по экологии и охране окружающей среды и АНО "Дальневосточные леопарды". Партнер выставки – ГБУК "Государственный Дарвиновский музей", предоставивший для экспозиции уникальные фотографии из своей коллекции.

На открытии выступил специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Он заявил о необходимости создавать "зеленые щиты" вокруг крупных городов, с инициативой о формировании которых не один год выступает Общероссийский народный фронт. Также спецпредставитель Президента отметил важность работы по утилизации мусора и сохранению лесов.

С целью обмена опытом в проведении подобных мероприяти фотовыставку "ЭКОсокровища России" посетили активисты проекта "ЭкоМГЕР" и депутат Московской областной Думы и член ее Комитета экологии и природопользования Александр Орлов. В феврале в Мособлдуме откроется выставка "Зимняя природа Подмосковья – это сказка!", организаторами которой выступает как раз Комитет экологии и природопользования.

Наверное, с целью популяризации бережного отношения к окружающей среде было бы полезно провезти эту выставку Мособлдумы по всем муниципалитетам Подмосковья. А выставку Госдумы – по всей России.