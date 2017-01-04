Вчера в Дубне засвечивали пешеходов

Подробности Опубликовано: 04.01.2017 08:40 Автор: Анастасия Григоренко

Статистика смертей и увечий пешеходов ужасает. Их плохо видно на дорогах быстро мчащимся водителям. Значит, пешеходы должны повысить свою "заметность". В Дубне вчера им целый день помогали стать заметными.



Зимой световой день столь мал, что основное движение детей-пешеходов происходит в тёмное время суток: утром еще не рассвело, а в обед уже стемнело. И поэтому юный пешеход должен быть особенно заметен на дороге.

3 января сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна совместно с активистами Дубненско-Талдомского отделения "Молодая Гвардия Единой России" провели акцию "Засветись! Будь заметнее на дороге" для юных пешеходов.

Активисты и инспекторы в ходе акции вручали светоотражающие элементы-фликеры и рассказывали маленьким участникам дорожного движения о правилах, которые необходимо соблюдать.

Оказывается, пешеход со световозвращателем заметен в свете фар на расстоянии до 400 метров. А ношение фликеров снижает риск наезда на пешеходов в темное время суток в 6-8 раз.