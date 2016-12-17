Первоклассников первой школы Дубны приняли в юные березняки

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Опубликовано: 17.12.2016 08:42
Автор: Светлана Козлова

В пятницу, 16 декабря, школа №1 вспоминала Александра Яковлевича Березняка, главного авиаконструктора ГосМКБ «Радуга», и торжественно принимала первоклассников в юные березняки.

 Первая школа носит имя Александра Яковлевича Березняка, её ученики лучше других знакомы с биографией известного конструктора и историей конструкторского бюро. В школе создан музей, посвященный А.Я. Березняку. В преддверии дня рождения А.Я. Березняка (он родился 29 декабря 1912 года) первоклассников впервые привели в музей, там ребятам рассказали о легендарном конструкторе самолетов и крылатых ракет.

Этой традиции второй год. На торжественной линейке старшеклассники вручили нарядным первоклассникам значки с надписью «Первая школа имени А.Я. Березняка» и изображением мальчика и девочки, запускающих в небо самолет, и поздравили с вступлением в юные березняки. Маленькие ученики пообещали увлеченно стремиться к знаниям, быть честными, добрыми и справедливыми.

Старшеклассники с восьмого по десятый класс встретились в этот день с сотрудниками ГосМКБ «Радуга», которые рассказали о достижениях конструкторского бюро, призвали школьников посвятить взрослую жизнь инженерному и конструкторскому творчеству и брать пример с авиаконструктора Александра Яковлевича Березняка.

 

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