Кто хочет поступить в университет МВД России, срочно сообщите о себе

Подробности
Опубликовано: 15.12.2016 07:28
Автор: ОД

ОМВД России по Дубне проводит отбор кандидатов на обучение в Московском университете МВД России. Приглашаются учащиеся 10 и 11 классов.

Московский университет МВД России (г. Москва, г. Руза Московской области) осуществляет обучение по следующим специальностям:

  • факультет подготовки оперативных сотрудников полиции;
  • факультет подготовки сотрудников по охране общественного порядка;
  • факультет подготовки следователей;
  • факультет подготовки дознавателей;
  • международно-правовой факультет (специализации: международно-правовая и гражданско-правовая);
  • подготовка сотрудников подразделений экономической безопасности и противодействию коррупции;
  • психологический факультет;
  • безопасность информационных технологий;
  • факультет подготовки экспертов-криминалистов;
  • факультет подготовки сотрудников ГИБДД.

Отбор осуществляется из числа лиц, имеющих (получающих в 2016 году) полное среднее образование, годных по состоянию здоровья к военной службе, не привлекавшийся к уголовной и административной ответственности

Обучение в ВУЗе МВД это:

  • гарантия трудоустройства после окончания университета (с каждым кандидатом при направлении на учёбу заключается контракт о дальнейшей службе);
  • полное государственное обеспечение (предоставляется общежитие, выдаётся форменное обмундирование, выплачивается стипендия в размере от 13000 до 28000 рублей);
  • освобождение от службы в рядах Вооружённых сил РФ;
  • стабильное денежное содержание сотрудников (от 43000 рублей по первому году службы);
  • возможность получения единовременной выплаты для приобретения или строительства жилья (после 10 лет службы, включая учёбу в ВУЗе);
  • возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (включая учёбу в ВУЗе).

По вопросам оформления на учёбу следует обращаться по адресу: г. Дубна, ул. Курчатова, д.32, кабинеты 12-16. Телефон 8-(496) 214-65-62.

 

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