Кубиты холодеют, когда на проводе демон Максвелла

Подробности
Опубликовано: 19.12.2018 00:47
Автор: Татьяна Небольсина
Иллюстрация. «Пространственно-разнесённый демон». Дизайнер: @tsarcyanide, пресс-служба МФТИ

Учёные из МФТИ с коллегами из США и Швейцарии описали пространственно-разнесённого квантового демона Максвелла — устройство, локально нарушающее второе начало термодинамики в системе, которая находится на расстоянии 1–5 метров от демона.

Устройство может найти применение в квантовых компьютерах и микроскопических холодильниках точечного действия. Исследование опубликовано в журнале Physical Review B.

Демон локально нарушает следующий закон: энтропия, то есть неупорядоченность, энергетически изолированной системы не может самопроизвольно уменьшаться.

«Наш демон делает так, что устройство, которое называется кубитом, переходит из менее упорядоченного состояния в более упорядоченное, — поясняет сотрудник МФТИ и ETH Zurich Андрей Лебедев, ведущий автор статьи  — Важно, что кубит при этом не изменяет свою энергию». Это первое устройство такого рода с макроскопическим радиусом действия.

Речь идёт лишь о локальном нарушении закона физики в системе кубита. Дело в том, что демона нужно особым образом готовить перед каждым взаимодействием с кубитом, а на это уходит энергия, поэтому полную систему «кубит — демон» нельзя считать энергетически изолированной.

Что такое кубит?

Роль кубита в исследовании выполняет сверхпроводящий искусственный атом —  микроскопическое устройство из тонких плёнок алюминия, нанесённых на кремниевый чип. Эта система называется искусственным атомом потому, что при температуре, близкой к абсолютному нулю, она ведёт себя как атом с двумя базисными состояниями: основным и возбуждённым.

Что значит «понизить энтропию»?

Цель описанного в работе эксперимента, над реализацией которого учёные уже работают, — перевести кубит в так называемое «чистое» состояние. Кубит может пребывать не только в двух базисных, но и в разных промежуточных состояниях, которые описываются законами квантовой физики. В частности, возможны два состояния с одинаковой энергией — смешанное и чистое. Хотя их энергия равна, для последнего характерна большая упорядоченность, то есть низкая энтропия.

Что такое демон?

Демон представляет собой такой же кубит. Он присоединяется к рабочему кубиту волноводом — особым кабелем. Согласно принципу неопределённости Гейзенберга, оказавшись связанными, кубиты начинают самопроизвольно обмениваться виртуальными фотонами — порциями микроволнового излучения. Посредством фотонов кубиты меняются состояниями. При этом демон нарочно снабжается чистым состоянием, которое он передаёт рабочему кубиту.

Квантовый нанохолодильник

Ценность чистого состояния в том, что его можно относительно легко и предсказуемо перевести в основное состояние при помощи электромагнитного поля. При этом кубит охладится.

«Обычный холодильник воздействует на весь свой объём, а такой кубитный нанохолодильник будет охлаждать конкретную точку, — объясняет соавтор исследования, заведующий лабораторией физики квантовых информационных технологий МФТИ Гордей Лесовик. — Это может быть полезно, например, для алгоритмического охлаждения квантового компьютера: можно в коде основной „квантовой“ программы написать подпрограмму, которая будет прицельно охлаждать самые горячие кубиты».

В работе также приняли участие Валерий Винокур из Аргоннской национальной лаборатории (США) и Джанни Блаттер из ETH Zurich. Ранее учёные предложили сделать из кубита квантовый магнитометр.

Пресс-служба МФТИ

 
 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Срочные новости

Печальная статистика ДТП с участием дете…

За 11 месяцев 2018 года на территории Московской области произошло 5314 учетных ДТП, в которых 859 ч...

Кубиты холодеют, когда на проводе демон …

Учёные из МФТИ с коллегами из США и Швейцарии описали пространственно-разнесённого квантового де...

С помощью логина и пароля от Портала гос…

Пользователи сайта www.gosuslugi.ru могут получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для ...

Профилактика травматизма при приобретени…

В связи с приближением новогодних праздников ОМВД по г.о. Дубна предупреждает об опасности, которая ...

Услугами ФНС России можно воспользоватьс…

УФНС России по Московской области напоминает, что получить государственные услуги ФНС России в элект...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Экспертный совет одобрил пять новых резидентов ОЭЗ…

12 декабря в правительстве Московской области прошел после...

В Дубне прошло открытое совещание совета МТК Моск…

13 декабря состоялось совещание совета МТК Московской обла...

"Тензор" изготовит системы защиты для АЭ…

Приборный завод "ТЕНЗОР" выбран госкорпорацией "Росатом" исп...

Крупнейшие зарубежные нефтегазовые компании готовы…

В ОЭЗ «Дубна» прошло заседание Совета главных конструкторо...

ОЭЗ "Дубна" уже не первая в России

...А вторая по степени инвестиционной привлекательности ос...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться