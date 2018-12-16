Сотрудники ЛИТ обучили коллег из Чехии

Подробности Опубликовано: 16.12.2018 00:26 Автор: Кирилл Свояков

В конце ноября делегация сотрудников Лаборатории информационных технологий ОИЯИ побывала с Праге и Пльзени с обучающими лекциями и практическими занятиями.

Команда HybriLIT ОИЯИ обучила коллег в Праге и Пльзени технологиям параллельного программирования на базе одноименной вычислительной платформы. (Гетерогенная платформа "HybriLIT" имеет в своем составе суперкомпьютер "Говорун" и учебно-тестовый полигон "HybriLIT". Платформа входит в Многофункциональный информационно-вычислительный комплекс ЛИТ ОИЯИ).

Помогала ей в этом приглашающая сторона - специалисты из Института Западной Богемии (Пльзень) и Института экспериментальной и прикладной физики Чешского технического университета (Прага), а также Факультета электротехники и информатики Технического университета в Кошице. Сотрудники Объединенного института выступили в качестве преподавателей в рамках программы полномочного представителя Чехии в ОИЯИ по проекту "3+3: Реализация гетерогенного распределенного вычислительного HPC-комплекса для физико-математических приложений".

Александр Айрян, Елена Земляная, Максим Зуев и Ян Буша познакомили слушателей с теорией и практикой вычислений на гибридных вычислительных архитектурах на основе технологий MPI+OpenMP, CUDA и OpenCL.

Инженеры-программисты Маргарит Киракосян и Шушаник Торосян рассказали, как обращаться с сервисами платформы HybriLIT.

Стефан Бережны (Технический университет Кошице) прочитал лекцию об алгоритмах программирования в среде MATLAB.

Ян Бролим (Институт Западной Богемии) представил доклад о разработке и тестировании нового метода обнаружения и коррекции ошибок при передаче данных на HybriLIT, что усилило эффективность декодинга.