NASA пожелало сотрудничать с ОИЯИ в области космической радиобиологии

Подробности Опубликовано: 16.12.2018 00:52 Автор: Кирилл Свояков

7 декабря в Объединенном институте ядерных исследований собрались высокие чины из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, США) и Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).

ИМБП является головным институтом по работе в сфере обеспечения безопасности пилотируемых космических полетов в нашей стране.

Российские и американские ученые понимают необходимость объединения усилий для того, чтобы преодолеть влияние тяжелых заряженных частиц в космосе на человека. Представители NASA в ходе визита выразили интерес к тому, чтобы сотрудничать с ОИЯИ в исследованиях влияния действия тяжелых ионов на животных, включая приматов, а ОИЯИ было предложено присоединиться к коллаборации между NASA и ИМБП РАН, что только усилит уже существующее сотрудничество: несколько лет подряд ИМБП, ОИЯИ, а также МГУ и НИИ медицинской приматологии РАМН уже проводят совместные исследования на животных с целью изучить влияние космических излучений.

Недавно ученые установили, что на живые организмы в космосе воздействуют тяжелые заряженные частицы в составе галактических космических лучей. Эти частицы вызывают нарушения ориентации в пространстве и оперативной памяти. Разумеется, пока не будет преодолено это влияние, о пилотируемых полетах в дальний космос говорить пока рано.

Представителям NASA и ИМБП ознакомились с несколкьими лабраториями института: прежде всего, с инфраструктурой лаборатории радиационной биологии. Также высоким гостям устроили экскурсию на строящийся коллайдер NICA и фабрику сверхпроводящих магнитов. В лаборатории ядерных реакций они посетили Фабрику сверхтяжелых элементов.