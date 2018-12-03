Радиационно стойкий робот. Human friendly

Подробности Опубликовано: 03.12.2018 00:47 Автор: Кирилл Свояков

Реактор ИБР-2 Объединенного института ядерных исследований оснастили новым роботизированным манипулятором для перемещения высокорадиоактивных образцов. Робот трудится на пучке №3 реактора.

На данной установке на предмет радиационной стойкости исследуются различные материалы, используемые как "сенсоры магнитного поля для токамаков (ITER, DEMO), элементов детекторов для коллайдеров (LHC, NICA) и других систем, нейтронных прерывателей и нейтроноводов".

Проект работы манипулятора был разработан Лабораторией нейтронной физики ОИЯИ, сам же аппарат произведен японской компанией Fanuc. Теперь образцы устанавливаются и снимаются дистанционно в различных точках с плотностью потока нейтронов от 109 до 2х1012 н/см2с.

Внедрение робота можно назвать проявлением заботы о персонале, обслуживающем установку, поскольку существенно снижается доза облучения, получаемая сотрудниками на работе - практически отсутствует прямой контакт между людьми и радиоактивными материалами. Вторым плюсом автоматизации процесса можно назвать повышение производительности, что особенно важно, поскольку ИБР-2 используют не только работники ОИЯИ, но и приезжие исследователи из отечественных и зарубежных центров, как-то:

Уральский федеральный университет (Екатеринбург),

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований ГК «Росатом» (Москва, Россия),

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ,

ФИРАН,

лаборатория магнитных сенсоров Национального университета Львовская Политехника (Украина),

Белорусский государственный технологический университет (Минск),

Институт ядерной физики Академии наук республики Узбекистан (Ташкент),

ускорительный центр ТРИУМФ (Ванкувер, Канада),

физический департамент Нанкинского университета (Китай),

European spallation source (Лунд, Швеция)

В-третьих, поскольку теперь стала возможной быстрая и независимая смена образцов на установке, на ней можно будет проводить новые типы экспериментов.

По материалам ОИЯИ