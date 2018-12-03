Радиационно стойкий робот. Human friendly
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- Опубликовано: 03.12.2018 00:47
- Автор: Кирилл Свояков
Реактор ИБР-2 Объединенного института ядерных исследований оснастили новым роботизированным манипулятором для перемещения высокорадиоактивных образцов. Робот трудится на пучке №3 реактора.
На данной установке на предмет радиационной стойкости исследуются различные материалы, используемые как "сенсоры магнитного поля для токамаков (ITER, DEMO), элементов детекторов для коллайдеров (LHC, NICA) и других систем, нейтронных прерывателей и нейтроноводов".
Проект работы манипулятора был разработан Лабораторией нейтронной физики ОИЯИ, сам же аппарат произведен японской компанией Fanuc. Теперь образцы устанавливаются и снимаются дистанционно в различных точках с плотностью потока нейтронов от 109 до 2х1012 н/см2с.
Внедрение робота можно назвать проявлением заботы о персонале, обслуживающем установку, поскольку существенно снижается доза облучения, получаемая сотрудниками на работе - практически отсутствует прямой контакт между людьми и радиоактивными материалами. Вторым плюсом автоматизации процесса можно назвать повышение производительности, что особенно важно, поскольку ИБР-2 используют не только работники ОИЯИ, но и приезжие исследователи из отечественных и зарубежных центров, как-то:
- Уральский федеральный университет (Екатеринбург),
- Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований ГК «Росатом» (Москва, Россия),
- Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ,
- ФИРАН,
- лаборатория магнитных сенсоров Национального университета Львовская Политехника (Украина),
- Белорусский государственный технологический университет (Минск),
- Институт ядерной физики Академии наук республики Узбекистан (Ташкент),
- ускорительный центр ТРИУМФ (Ванкувер, Канада),
- физический департамент Нанкинского университета (Китай),
- European spallation source (Лунд, Швеция)
В-третьих, поскольку теперь стала возможной быстрая и независимая смена образцов на установке, на ней можно будет проводить новые типы экспериментов.
По материалам ОИЯИ