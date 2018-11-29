Патент на планарный детектор

Подробности
Опубликовано: 29.11.2018 00:20
Автор: Кирилл Свояков

8 ноября 2018 года Объединенный институт ядерных исследований дополнил число своих патентов патентом на изобретение "Планарный полупроводниковый детектор", авторами которого являются сотрудники Института.

Авторы: Шелков Георгий Александрович, Кожевников Данила Александрович, Смолянский Петр Игоревич, Котов Сергей Анатольевич, Кручонок Владимир Геннадьевич, Жемчугов Алексей Сергеевич, Лейва Фабело Антонио.

Планарный полупроводниковый детектор, о котором идет речь, отличается от прежних повышенной эффективностью регистрации ионизирующего излучения (лучше отмечает мягкое гамма-излучение), а также точнее измеряет энергию альфа-частиц.

Его чувствительная область представляет собой слой, ограниченный параллельными плоскостями контактных электродов. "Металлизация лицевой (обращенной к источнику ионизирующего излучения) поверхности сформирована в виде сетки малой площади с шириной стрипа 3-10 мкм и с шагом в 30-100 мкм", - отмечается в материале ОИЯИ.

Изобретение применимо в исследованиях в сфере ядерной физики и физики высоких энергий, также детектор можно установить в цифровые приборы, регистрирующие заряженные частицы, рентгеновское излучение и гамма-кванты.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Срочные новости

Приглашают на службу в ОМВД

Уважаемые жители! ОМВД России по г.о. Дубна приглашает на службу в полицию на должности младшего и с...

В Дубне пешеходы нарушают в три раза чащ…

А если точнее, за этот год ОГИБДД по городскому округу Дубна выписал в три с лишним раза больше штра...

Патент на планарный детектор

8 ноября 2018 года Объединенный институт ядерных исследований дополнил число своих патентов патентом...

Горуно набирает штат сотрудников в детск…

В связи с предстоящим в 2019 году открытием Муниципального автономного дошкольного образовательного ...

"Тензор" добавил социальных га…

В то самое время, как отдельные чиновники в России публично рассуждают, чего государство не должно с...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

ОЭЗ «Дубна» рассмотрит возможность членства в WFZO

16 ноября начальник отдела по взаимодействию с резидентами...

Вывозить мусор дубненцев с 2019 года будет другая …

На основании федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах пр...

В ОЭЗ готовится к запуску еще одно производство

Главное управление государственного строительного надзора Мо...

Реестр инновационной продукции пополнился тринадца…

Тринадцать новых изделий внесла в реестр инновационной проду...

Дорожная карта ремонта дома №18 на улице Понтекорв…

Жителей проблемных домов №18 и 20 на улице Понтекорво проинф...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться