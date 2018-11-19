Пятый симпозиум ЮАР - ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 19.11.2018 00:10 Автор: Кирилл Свояков

С 4 по 9 ноября делегация ОИЯИ во главе с представителями дирекции поучаствовала в Пятом симпозиуме ЮАР - ОИЯИ, прошедшем на территории Южно-Африканской республики, в городе Соммерсет-Уэст.

Открыли мероприятие руководители Департамента науки и технологий (DST) и Национального исследовательского фонда ЮАР (NRF). С приветственнцым словом выступили по очереди шеф-директор фундаментальных наук и инфраструктуры DST Д. Адамс и начальник отдела международных связей ОИЯИ Д.В. Каманин.

В пленарной части Симпозиума вице-директор ОИЯИ М.Г. Иткис, директор Лаборатории ядерных реакций С.Н. Дмитриев, директор Лаборатории нейтронной физики В.Н. Швецов и директор Лаборатории информационных технологий В.В. Кореньков рассказали о научной инфраструктуре Института. Директор Лаборатории теоретической физики Д.И. Казаков прочитал доклад на тему возможностей для исследователей ЮАР по участию в крупнейших мировых проектах совместно с ОИЯИ. Официальные представители Чехии и Казахстана в ОИЯИ И. Штекл и М. Здоровец представили присутствовавшим подготовку молодых кадров на базе и по программам ОИЯИ.

После пленарных заседаний первые лица Института отправились в Кейптаун, где была проведена 17-я сессия Объединенного координационного комитета по сотрудничеству ЮАР-ОИЯИ. Координаторы совместных тематических направлений работы ученых и инженеров ЮАР и Объединенного института отчитались об исполнении текущих проектов. Был подписан итоговый протокол и подготовлена почва для того, чтобы в сентябре следующего года утвердить новый трехлетний план сотрудничества южноафриканских физиков и ОИЯИ.

История взаимодействия ученых ЮАР и Дубны насчитывает уже четверть века. В 2005 году был подписан меморандум о взаимопонимании между правительством ЮАР и Институтом.