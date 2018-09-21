Мегасайнс-детектор нейтрино начал работу

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Опубликовано: 21.09.2018 00:05
Автор: Кирилл Свояков

18 сентября в Женеве произошло крупное научное событие: получены первые свидетельства эффективной работы наибольшего в мире детектора нейтрино на основе жидкого аргона DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) - он зарегистрировал первые треки частиц.

В ближайшие месяцы исследователи будут проводить подробную проверку технологии эксперимента.

Целью проведения эксперимента DUNE является разгадка тайн нейтрино и, в частности, получение ответа на вопрос, почему во Вселенной преобладает материя.

Прототип детектора строился в течение двух лет. Он получился настолько огромным, что две недели после возведения ушли только на то, чтобы загрузить внутрь 800 тонн жидкого аргона. Запуск меасайнс-эксперимента произошел в июле прошлого года.

Предшественником DUNE был нейтринный детектор LBNE (Long-Baseline Neutrino Facility). Оба они построены на базе ускорительного комплекса Национальной лаборатории имени Ферми (Fermilab). Данная научная организация не ограничивается одним мегасайнс-проектом, следующий ускоритель, строительством которого занимается лаборатория Ферми, проляжет под землей на протяжении 1 300 км от Иллинойса до Южной Дакоты.

По материалам ОИЯИ

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