Дубна пропагандирует грид-технологии для всей России

Подробности Опубликовано: 10.09.2018 11:13 Автор: Наталия Теряева

В Лаборатории информационных технологий сегодня открылась восьмая по счету конференция «Распределенные вычисления и грид-технологии в науке и образовании». Она собрала 260 IT-специалистов из 14 стран мира.

«Первая такая конференция состоялась в 2004 году, – напомнил в интервью ОД перед началом открытия конференции главный организатор события, директор Лаборатории информационных технологий (ЛИТ) ОИЯИ Владимир Васильевич Кореньков. – Тогда только начиналось понятие «грид-технологии», и стали говорить о компьютерной инфраструктуре Большого адронного коллайдера, которая была ориентирована на грид-технологии. Нашу первую конференцию мы делали так, что она должна была служить мостом между теми технологиями, которые развиваются на Западе, и широким распространением грид- технологий в России. На больших конференциях по грид-технологиям, в которых мы участвуем, из России практически никого не бывает. Поэтому эти технологии не были распространены в России. И мы в качестве проводников этих технологий на российской почве приглашаем на наши конференции всего несколько специалистов из ведущих западных центров. Основную часть составляет научная и образовательная общественность России. Это нужно, чтобы россиские участники показывали, что сами делают, узнавали, что делается в мире большой науки. И все эти годы наша конференция выполняет именно такую просветительскую роль».

«Но все-таки за восемь лет, наверное, должны быть какие-то изменения. В чем отличия между первой из этой серии конференций и сегодняшней, восьмой по счету?», – спросили мы у Владимира Васильевича.

«Конечно, за это время очень многое изменилось, – ответил он. – Появились облачные вычисления, мы активно их стали использовать. Очень активны в последнее время гетерогенные компьютерные приложения, аналитика больших данных и интеграция разных направлений в области построения крупнейших инфраструктур, особенно для крупных мега-проектов, для цифровой экономики и для других социально значимых задач. Поэтому в этом году очень широко представлено направление использования систем распределенных вычислений и анализа больших данных в социально-экономической сфере. Хотя мы, конечно, в первую очередь, – ядерно-физический центр. Ядерно-физические технологии преобладают. Но эти технологии применимы для очень широкого круга приложений: машинное обучение, аналитика больших данных – это направления, которые очень активно сейчас развиваются в мире. Мы пытаемся эти технологии очень активно пропагандировать, показывать и смотреть, что делается в других центрах».

Одновременно с конференцией по грид-технологиям в ЛИТ ОИЯИ стартовала студенческая школа. В заполненном слушателями конференц-зале Лаборатории информационных технологий преобладали молодые лица.

«В этом году 40 студентов мы пригласили из университетов России и стран-участниц ОИЯИ, – пояснил директор ЛИТ ОИЯИ. – Проводят школу наши лучшие IT-специалисты. Они будут читать лекции, проводить мастер-классы, практические занятия. Думаю, студенты будут вдохновлены теми знаниями и тем общением, которое их ожидает в течение этой недели».

Открыл представительную конференцию директор ОИЯИ академик Викттор Анатольевич Матвеев докладом о статусе Объединенного институтая ядерных исследований в мире, направлениях его исследований и основных экспериментальных устнавках института, работу которых обеспечивают, в том числе, специалисты по информационным технологиям.