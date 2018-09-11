Национальный исследовательский фонд из ЮАР заинтересован в ОИЯИ

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Опубликовано: 11.09.2018 00:48
Автор: Кирилл Свояков
Фото Игоря Лапенко, Научно-информационный отдел ОИЯИ

На встрече с директором Объединнного института ядерных исследований Виктором Матвеевым 6 сентября заместитель генерального директора Национального исследовательского фонда Южной Африки (NRF) Клиффорд Нксомани признал: "ОИЯИ для нас в Южной Африке является ключевым партнером, дающим возможности расширить доступ к объектам глобальной исследовательской инфраструктуры".

Таким образом замруководителя Фонда подчеркнул эффективность совместной работы, проведенной в течение последних 13 лет, прошедших с момента подписания соглашения об ассоциированном членстве ЮАР в ОИЯИ.

Среди представителей NRFприсутствовали также исполнительный директор по развитию кадрового и инфраструктурного потенциала Ромилла Махарадж и директор по развитию кадрового и инфраструктурного потенциала Ракешни Рамутар-Приешл.

Претворение в жизнь и публикация итогов совместных научных исследований привели к значимым результатам. В будущем стороны планируют продолжать делать совместные проекты, расширяя существующее сотрудничество, в том числе в сфере обучения молодых специалистов. Так, делегация из Института в ноябре примет участие в 5-м Симпозиуме "Достижения и цели по физике в ОИЯИ и Южной Африке" (г. Соммерсет-Вест, ЮАР).

По материалам ОИЯИ

 

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