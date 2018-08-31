Опубликованы первые результаты гигантского лазера XFEL

Результаты подобного анализа применяются как в фундаментальной науке, так и в прикладных исследованиях: создании лекарств, аккумуляторов, новых информационных носителей.

Рентгеноструктурный анализ стал привычным и основным методом исследования структуры различных химических соединений. При его использовании лазер на свободных электронах испускает в виде когерентного излучения высокоэнергетические фотоны, которые подвергаются рассеиванию в пределах трехмерной кристаллической решетки.

Вместо сотни импульсов в секунду новый мегаприбор излучает импульсы с промежутком в одну миллионную долю секунды. Длительность и яркость каждого импульса осталась такой же, как и у рпедыдущих, более медленных, лазеров. Ученые имели опасения, что при такой скорости ударные волны в веществе от начальных фотонов будут искажать данные от последующих, но соавтор работы Томас Барендс из Института медицинских исследований Общества Макса Планка (Германия) пояснил, что физикам удалось так настроить лазер, чтобы импульсы-соседи не влияли на работу друг друга.