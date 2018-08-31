Опубликованы первые результаты гигантского лазера XFEL

Подробности
Опубликовано: 31.08.2018 00:57
Автор: ОД
Фото: Dirts, Википедия
Ученые проанализировали первые результаты работы гигантского Европейского рентгеновского лазера на свободных электронах (European x-ray free electron laser, XFEL), который был введен в действие в 2017 году. Эта мегасайнс-установка на сверхпроводниках испускает импульсы в несколько десятков раз быстрее, чем лазеры старого поколения, и позволяет исследовать физические и биохимические процессы, протекающие крайне стремительно.

Результаты подобного анализа применяются как в фундаментальной науке, так и в прикладных исследованиях: создании лекарств, аккумуляторов, новых информационных носителей.

Рентгеноструктурный анализ стал привычным и основным методом исследования структуры различных химических соединений. При его использовании лазер на свободных электронах испускает в виде когерентного излучения высокоэнергетические фотоны, которые подвергаются рассеиванию в пределах трехмерной кристаллической решетки.

Вместо сотни импульсов в секунду новый мегаприбор излучает импульсы с промежутком в одну миллионную долю секунды. Длительность и яркость каждого импульса осталась такой же, как и у рпедыдущих, более медленных, лазеров. Ученые имели опасения, что при такой скорости ударные волны в веществе от начальных фотонов будут искажать данные от последующих, но соавтор работы Томас Барендс из Института медицинских исследований Общества Макса Планка (Германия) пояснил, что физикам удалось так настроить лазер, чтобы импульсы-соседи не влияли на работу друг друга.

 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Опубликованы первые результаты гигантско…

Ученые проанализировали первые результаты работы гигантского Европейского рентгеновского лазера на...

Зарегистрирован распад бозона Хиггса на …

28 августа 2018 года стало официально известно, что на установках ATLAS и CMS Большого адронного кол...

Операция "Автобус"

Несмотря на принимаемые меры, ситуация с аварийностью на пассажирском транспорте на территории Моско...

В Дубне клещи особенно активны

Роспотребнадзор Московской области сообщил, что в середине августа за неделю в больницы обратились 4...

Реформа для многодетности

Владимир Путин поправил пенсионную реформу так, что она огорчила рожденных в СССР, но стала стимулир...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Перспективы развития предпринимательства в регионе…

27 августа в «Крокус Сити Холле» в Красногорске состоялся ...

Встреча бизнеса с главой города

20 августа в Торгово-промышленной палате Дубны состоялась уж...

Производство линейных ускорителей в ОЭЗ "Дубн…

Представители Varian Medical Systems (США) и резидента ОЭЗ...

В ОЭЗ «Дубна» обсудили перспективы развития произ…

Состояние и перспективы развития производства медицинских ...

Индексируют зарплату бюджетникам

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьев издал Распоряжен...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться