Зарегистрирован распад бозона Хиггса на кварки

Подробности Опубликовано: 31.08.2018 00:33 Автор: ОД

28 августа 2018 года стало официально известно, что на установках ATLAS и CMS Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе замечено примечательное научное событие: распад бозона Хиггса, открытого шестью годами ранее, на элементарные частицы b-кварки. Оно подтвердило обоснованность и правоту Стандартной модели физики элементарных частиц.

Распад данного бозона на два b-кварка в практически 60 % случаев предполагался согласно Стандартной модели физики элементарных частиц, однако зафиксировать процесс распада оказалось нелегкой задачей (b-кварки получаются и в результате различных столкновений протонов). Как и предполагалось, квантовое поле бозона Хиггса придет массу и b-кваркам, которые из шести известных типов кварков являются вторыми по массе после топ-кварка.

Ранее уже регистрировались случаи распада бозона Хиггса на пару фотонов, но эти преобразования не имеют решающего значения для фундаментальной науки, поскольку не подтверждают правильность Стандартной модели, а распад на b-кварки - подтвердил. Но это не отменяет возможности существования физики за пределами предсказаний Стандартной модели. В дальнейшем специалисты ЦЕРН исследовать распад бозона Хиггса на пары менее тяжелых фермионов - мюонов.

"С момента первого наблюдения распада бозона Хиггса на τ-лептоны в эксперименте CMS, которое случилось год назад, мы вместе с нашими коллегами из ATLAS наблюдали распад бозона Хиггса на самые тяжелые фермионы: τ-, t-кварки, а теперь и b-кварки, - прокомментировал руководитель коллаборации CMS Джоэл Батлер. - Превосходные возможности LHC и современные методы машинного обучения позволили нам достичь этого результата раньше, чем ожидалось".

В экспериментах на обоих установках принимали участие ученые Объединенного института ядерных исследований.

"Эксперименты с частицей Хиггса, которая считается окном в новую физику, продолжаются. Эти блестящие результаты, полученные досрочно, выводят на первый план наши планы по модернизации LHC с целью существенного увеличения статистики, - заключил директор Лаборатории ЦЕРН по исследованиям и вычислительной технике Экхард Элсен. - Сейчас мы можем видеть, что методы анализа дают точность, необходимую для исследования всего физического ландшафта, включая, надеюсь, новую физику, которая до сих пор остается в тени".