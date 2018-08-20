Советник посольства Франции нанес визит в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 20.08.2018 00:49 Автор: Кирилл Свояков

В один день с послом Чили в РФ, 8 августа, в Объединенном институте ядерных исследований побывал Абдо Малак, советник по науке и технологиям Посольства Французской Республики в России. В ходе визита на него произвело большое впечатление количество и качество международных научных связей ОИЯИ.

Высокий гость оказался профессионально подготовленным в области IT-технологий, что сделало особенно полезным его посещение Многофункционального информационно-вычислительного комплекса Лаборатории информационных технологий, где он встретился с программистом Центра физики элементарных частиц Марселя — ведущим разработчиком распределенной вычислительной системы DIRAC Андреем Царегородцевым.

Также г-н Малак осмотрел объекты ЛЯР и ЛФВЭ.

В конце визита состоялась встреча у вице-директора ОИЯИ М.Г. Иткиса, на которой российская сторона выразиал надежду на помощь Посольства в подготовке Меморандума о взаимопонимании между правительством Франции и ОИЯИ. Проект меморандума начали готовить в феврале этого года по итогам Дней ОИЯИ в Париже.