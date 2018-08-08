Чили интересуется ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 08.08.2018 17:39 Автор: Наталия Теряева

Чрезвычайный и Полномочный Посол Чили в Российской Федерации Родриго Ньето посетил 8 августа Объединенный институт ядерных исследований. Чили хочет научного и образовательного сотрудничества с международным коллективом ученых Дубны.

После экскурсии по лабораториям ОИЯИ состоялась встреча в дирекции института делегации Чили с руководством международного исследовательского центра на российской земле.

Родриго Ньето в беседе с вице-директором ОИЯИ Миахилом Иткисом и руководителем международного отдела института Дмитрием Каманиным отметил особый интерес к исследованиям по астрофизике, которые ведутся в Лаборатории теоретической физики ОИЯИ. Все увиденное в Объединенном институте ядерных исследований за проведенный в Дубне день произвело на него отличное впечатление. По словам посла Чили, его страна хотела бы завязать новые, очень хорошие нити научного сотрудничества с ОИЯИ. В университетах Чили давно работают русские физики, в том числе, из Дубны. Один из них – Сергей Коваленко, работавший прежде в ЛТФ ОИЯИ, а ныне сотрудник университета Вальпараисо – сопровождал Родриго Ньето во время экскурсии по Объединенному институту ядерных исследований и участвововал во встрече с руководством ОИЯИ.

Объединенный инстут ядерных исследований интересует Чили как международный научный центр, где сотрудничество разных стран мира вне зависимости от их политических отношений обеспечивает чрезвычайно высокий уровень научных исследований и приносит хорошие плоды всем его участникам.

Для начала обе стороны договорились создать прочный и надежный коммуникационный канал между ОИЯИ и правительством Чили, чтобы наметить области взаимовыгодного сотрудничества. Традиционно для стран Латинской Америки главный интерес в ОИЯИ – образование и инновации, отметил вице-директор ОИЯИ Михаил Иткис.

«Наш особый интерес к астрофизике связан с тем, что у нас есть соглашение с рапсоложенной в Чили Европейской Южной Обсерваторией (ESO, European Southern Observatory – ред.), – пояснил Родриго Ньето корреспонденту ОД после встречи в дирекции. – Это ведущая межгосударственная астрономическая организация Европы, где расположены самые большие в мире телескопы – ALMA и другие. Мы участвуем в исследовании Вселенной, где уже сделаны большие открытия. В силу этого у нас сложилось огромное сотрудничество со странами Европы на почве астрофизики и астрономии. Мы хотим также повысить наш уровень сотрудничества в астрономии, астрофизике, математике, робототехнике с Россией, найти здесь наши общие интересы. Возможно, есть и другие области наших общих интересов», – сказал посол Чили.

Посол Чили в Москве Родриго Ньето, кроме дипломатического, имеет инженерное образование, полученное в бывшем Государственном техническом университете, ныне – Университете Сантьяго. До России он был послом Чили в Венгрии.

Еще 40 лет назад в Чили было всего четыре университета – три государственных и один католический. Теперь их количество увеличилось в несколько раз за счет появления частных университетов. При этом уровень образования в новых университетах очень разный и сильно отстает от четырех прежних.