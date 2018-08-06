Студенты Руанды будут стажироваться в ОИЯИ

Подробности
Опубликовано: 06.08.2018 00:23
Автор: Кирилл Свояков
Фото Елены Пузыниной

Развитие перспектив сотрудничества обсуждалось в ходе официального визита в ОИЯИ Чрезвычайного и полномочного Посла Республики Руанда в РФ. Госпожа Жанна д’Арк Муджавамария посетила Институт 2 августа, сопровождаемая военным атташе при Посольстве Руанды в РФ полковником Эммануэлем Гашайджи.

Почва для визита уже была подготовлена - двумя месяцами ранее Объединенный институт ядерных исследований уже посетили высокие гости из республики Руанда.

Выслушав вступительную речь вице-директора ОИЯИ М.Г. Иткиса, Жанна д’Арк Муджавамария рассказала, что ее государство заинтересовано в том, чтобы направлять своих студентов стажироваться в Институт: "Надеюсь, что представители нового поколения наших ученых, получив здесь ценный исследовательский опыт, не только передадут эти знания соотечественникам, но, научив нас, они также смогут принести пользу и вашему Институту". Для Руанды это будет не первый опыт взаимодействия с мировым научным центром: республика уже успешно обучает студентов в рамках сотрудничества с ЦЕРН.

Возможно, молодые ученые этой африканской страны уже в текущем году смогут поучаствовать в программе международных стажировок "Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров" (JEMS).

По итогам встречи Посла и руководства Института будет составлен план совместной работы на 2018 и 2019 годы. В частности, в будущем году в Руанде планируется провести конференцию согласно общим рабочим планам ОИЯИ и ЮНЕСКО.

По материалам ОИЯИ

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Пособия на детей выплатят заранее, к 1 с…

Для того чтобы облегчить положение семей, где растут школьники, в августе этого года ежемесячное...

МособлЕИРЦ разъяснил Дубне новую схему п…

10 августа на рабочей встрече главы города Дубны М.Н. Данилова с представителями МособлЕИРЦ обсуждал...

С Днем строителя!

В связи с крупными строительными проектами, осуществляемыми в Дубне, такими как мегасайнс-проект NIC...

С Днем физкультурника!

Дорогие ветераны спорта, тренеры, воспитанники секций, профессиональные спортсмены и любители! Поздр...

Губернатор Андрей Воробьев прошел по мос…

7 августа наукоград Дубну посетил глава Подмосковья. В ходе рабочей поездки Андрей Воробьев побыва...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Руководители ЗАО "Борисфен" представили …

31 июля Глава города Дубны Максим Данилов, председатель горо...

Разработка резидента ОЭЗ "Дубна" сокраща…

Пресс-служба ОЭЗ "Дубна" рассказала об инновационной разра...

Конкурс на частичную компенсацию для МСП

В 2018 году Министерство инвестиций и инноваций Московс...

Оборудование для поиска нефти будут изготавливать …

24 июля на левобережной площадке ОЭЗ "Дубна" забита первая...

ТПП Дубны привлекает инвесторов и резидентов

На минувшей неделе по инициативе Торгово-промышленной палаты...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться