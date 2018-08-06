Студенты Руанды будут стажироваться в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 06.08.2018 00:23 Автор: Кирилл Свояков

Развитие перспектив сотрудничества обсуждалось в ходе официального визита в ОИЯИ Чрезвычайного и полномочного Посла Республики Руанда в РФ. Госпожа Жанна д’Арк Муджавамария посетила Институт 2 августа, сопровождаемая военным атташе при Посольстве Руанды в РФ полковником Эммануэлем Гашайджи.

Почва для визита уже была подготовлена - двумя месяцами ранее Объединенный институт ядерных исследований уже посетили высокие гости из республики Руанда.

Выслушав вступительную речь вице-директора ОИЯИ М.Г. Иткиса, Жанна д’Арк Муджавамария рассказала, что ее государство заинтересовано в том, чтобы направлять своих студентов стажироваться в Институт: "Надеюсь, что представители нового поколения наших ученых, получив здесь ценный исследовательский опыт, не только передадут эти знания соотечественникам, но, научив нас, они также смогут принести пользу и вашему Институту". Для Руанды это будет не первый опыт взаимодействия с мировым научным центром: республика уже успешно обучает студентов в рамках сотрудничества с ЦЕРН.

Возможно, молодые ученые этой африканской страны уже в текущем году смогут поучаствовать в программе международных стажировок "Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров" (JEMS).

По итогам встречи Посла и руководства Института будет составлен план совместной работы на 2018 и 2019 годы. В частности, в будущем году в Руанде планируется провести конференцию согласно общим рабочим планам ОИЯИ и ЮНЕСКО.

По материалам ОИЯИ