Известный ученый из Японии побывал в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 06.08.2018 00:45 Автор: Кирилл Свояков

Именитый японский профессор, специалист в области физики космических лучей Акэо Мисаки побывал в Объединенном институте ядерных исследований в конце июля. Ученый известен своими трудами по теории переноса мюонов в среде и теории широких атмосферных ливней в атмосфере.

Гость связан с Россией тем, что является приглашенным профессором НИИЯФ им. Д.В. Скобельцына МГУ и Алтайского государственного университета

В ОИЯИ его интересы прежде всего представлены проектом гамма-телескопа эксперимента ТАЙГА - при конструировании телескопа Акэо Мисаки выступал в качестве эксперта.

Профессор посетил тестовую площадку ТАЙГА, лабораторию по изготовлению фото-детекторов для эксперимента Baikal и наглядно ознакомился с работой суперкомпьютера "Говорун". В Лаборатории информационных технологий ученый гость провел семинар по проблеме разнообразия ЛПМ-ливней при экстремально высоких энергиях.

В интервью еженедельнику ОИЯИ японский профессор поделился впечатлением, которое произвело на него уважительное отношение в России к фундаментальной науке, и гранты, выделяемые для этих целей. Он рассказал, что японское правительство поддерживает в основном прагматичные прикладные исследования. "Россия, определено, имеет стратегических подход к тому, как развивать свою науку", - признал г-н Мисаки.Также он подчеркнул важность подписанного в ходе его визита соглашения: "Наше сотрудничество с российскими учеными раньше не имело официальной поддержки, это были только персональные контакты. Сейчас я намерен выстраивать и развивать наше научное сотрудничество в рамках протокола между Университетом Сайтама и ОИЯИ в области нейтринной астрофизики при сверхвысоких энергиях. Существуют три основных эксперимента в этой области нейтринной физики сверхвысоких энергий: IceCube в США, европейский Antares и эксперимент Baikal в России. Но, по моему мнению, энергии этих экспериментов схожи и не дают оценок нужной точности... Я считаю, что для этих задач мы должны провести компьютерное моделирование эксперимента. Результаты работ ваших сотрудников очень важны для реализации наших исследований, и я очень рад нашей предстоящей совместной работе".

По материалам ОИЯИ