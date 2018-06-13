Студенты из ЮАР практикуются в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 13.06.2018 00:37 Автор: Кирилл Свояков

В Объединенный институт ядерных исследований 4 июня на практику приехали 17 студентов из университетов Южно-Африканской Республики. Они открыли в этом году первый этап Международной студенческой практики Учебно-научного центра ОИЯИ.

Участники были отобраны из 25 претендентов через межуниверситетскую лабораторию iThemba LABS. Собранная группа практикантов будет единственными в этом году студентами-гостями ОИЯИ из ЮАР.

Африканцы прослушали вводные лекции и посетили лаборатории Института. Две лекции у них совпадают с участниками другой обучающей программы ОИЯИ - стажировки JEMS.

Помимо трудов под руководством кураторов, студентов ЮАР ждет и развлекательная составляющая: экскурсионные поездки в Москву и Дмитров.

22 июня все практиканты, кто защитит свои учебные исследовательские проекты, получат сертификаты о прохождении международной практики.