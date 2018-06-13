Студенты из ЮАР практикуются в ОИЯИ

Подробности
Опубликовано: 13.06.2018 00:37
Автор: Кирилл Свояков
Фото Елены Пузыниной, jinr.ru

В Объединенный институт ядерных исследований 4 июня на практику приехали 17 студентов из университетов Южно-Африканской Республики. Они открыли в этом году первый этап Международной студенческой практики Учебно-научного центра ОИЯИ.

Участники были отобраны из 25 претендентов через межуниверситетскую лабораторию iThemba LABS. Собранная группа практикантов будет единственными в этом году студентами-гостями ОИЯИ из ЮАР.

Африканцы прослушали вводные лекции и посетили лаборатории Института. Две лекции у них совпадают с участниками другой обучающей программы ОИЯИ - стажировки JEMS.

Помимо трудов под руководством кураторов, студентов ЮАР ждет и развлекательная составляющая: экскурсионные поездки в Москву и Дмитров.

22 июня все практиканты, кто защитит свои учебные исследовательские проекты, получат сертификаты о прохождении международной практики.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Проверка молока в ЦФО: какие бренды стои…

Некоммерческая правительственная организация "Роскачество" провела проверки брендов молока в Централ...

ОИЯИ получил новые патенты

О получении сразу двух патентов сообщил Отдел лицензий и интеллектуальной собственности ОИЯИ. Оба он...

Студенты из ЮАР практикуются в ОИЯИ

В Объединенный институт ядерных исследований 4 июня на практику приехали 17 студентов из университет...

Власти Дубны поздравляют с Днем России

Дорогие жители Дубны! Искренне поздравляем вас с государственным праздником — Днем России! ...

Подмосковные дороги футбольного чемпиона…

Cостояние автодорог туристических маршрутов, которые будут предложены участникам предстоящего Чемпио...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Расскажем, как перевезти группу пассажиров

Если не знаете, где заказать в Дубне автобус или микроавтобу...

Налоговая проводит бесплатные семинары

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Резидент ОЭЗ «Дубна» участвует в форуме «Энергоэфф…

Компания «НПК «Дедал» принимает участие в IV форуме «Энерг...

Переизбран совет директоров "Тензора"

На годовом собрании акционеров АО "ТЕНЗОР", которое прошло в...

Минмособлимущество будет предоставлять рассрочку н…

Владельцы нескольких земельных участков получат возможность ...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

 

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться