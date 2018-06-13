ОИЯИ получил новые патенты

Подробности Опубликовано: 13.06.2018 00:51 Автор: ОД

О получении сразу двух патентов сообщил Отдел лицензий и интеллектуальной собственности ОИЯИ. Оба они были получены еще в марте-апреле. Один касается работы ускорителя частиц, другой - напротив, замедлителя.

До 16 марта 2038 года будет действовать патент на изобретение "Способ многооборотной инжекции заряженных частиц в циклический ускоритель" (автор - Долбилов Геннадий Варламович).

"...для ввода частиц на линейном участке орбиты ускорителя частицы предварительно инжектируются в магнитные поля двух разнополярных инжекционных диполей. С помощью полей этих диполей частицы вводят на равновесную орбиту и ускоряют на равновесной орбите, а перед тем как вывести частицы на второй и последующие обороты, частицы отклоняют магнитными полями двух дополнительных разнополярных диполей, в которых ускоренные частицы, минуя устройство ввода пучка в систему, снова инжектируют в магнитные поля инжекционных разнополярных диполей, которые выводят частицы на равновесную орбиту ускорителя, где происходит их накопление", - так описывается на сайте ОИЯИ новый способ, более продуктивный и экономичный по сравнению с тем, что было до.

До 16 апреля 2038 года Объединенный институт будет использовать патент на изобретение "Криогенное фланцевое разъемное соединение для шарикового холодного замедлителя нейтронов" (авторы - Мухин Константин Александрович и Кустов Александр Анатольевич).

Изобретение - коаксиальный криогенный трубопровод - призвано транспортировать вещества в любых агрегатных состояниях, охлажденные до криогенных температур, в рабочую камеру холодного замедлителя нейтронов исследовательского ядерного реактора.

Новое разъемное соединение позволяет доставлять вещества "до места работы" без количественных потерь и без изменений физических и химических свойств.