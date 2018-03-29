Суперкомпьютер порадовал полномочных представителей стран-участниц ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 29.03.2018 07:22 Автор: Наталия Теряева

Очередная сессия Комитета полномочных представителей (КПП) Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) завершилась торжественной презентацией суперкомпьютера Лаборатории информационных технологий.

На весенней сессии 2018 года полномочные представители стран-участниц ОИЯИ избрали новый состав Ученого совета института и приняли решение о назначении трех вице-директоров.

Детальный анализ деятельности Объединенного института был представлен на сессии КПП директором ОИЯИ академиком В.А.Матвеевым.

Накануне сессии полномочные представители во время экскурсии на стройплощадку коллайдера NICA и на Фабрику сверхтяжелых ионов увидели своими глазами факты, представленные 27 марта в докладе директора ОИЯИ. Коллайдер и его детектор MPD планомерно строятся, на Фабрике сверхтяжелых ионов уже нынешней осенью начнется первый эксперимент.

Сильное впечатление на членов КПП произвел суперкомпьютер, вступивший в строй в Лаборатории информационных технологий ОИЯИ. Суперкомпьютер, по уже сложившейся в России традиции называть такие умные машины именами выдающихся ученых, получил имя Говорун – в честь академика Николая Николаевича Говоруна, бывшего директором этой Лаборатории в конце 80-х годов прошлого века. Большие возможности суперкомпьтера будут использованы, в частности, для нужд ускорительного комплекса NICA.

В связи с окончанием срока полномочий членов Ученого совета ОИЯИ, полномочные представители стран-участниц института избрали новый состав этого органа. Часть членов Ученого совета назначили сами государства-члены ОИЯИ, остальные кандидатуры были выбраны путем тайного голосования полномочных представителей.

Комитет полномочных предствителей большинством голосов утвердил на ближайшие три года кандидатуры трех вице-директоров ОИЯИ.

До 2021 года продлены полномочия вице-директора Рихарда Ледницки. На него как руководителя дирекции мегапроекта NICA возложена ответственность за организацию деятельности подразделений ОИЯИ по исполнению проекта, контроль за эффективным использованием ресурсов ОИЯИ и целевых средств РФ и соблюдением действующих в ОИЯИ норм и правил.

На руководителя проекта «NICA» Владимира Димитриевича Кекелидзе возложено частичное исполнение полномочий вице-директора ОИЯИ до конца 2021 года с продолжением его работы в должности директора Лаборатории физики высоких энергий, полномочия по которой истекают в сентябре 2019 года. Его полномочия включают представление интересов ОИЯИ в вопросах организации международного участия в реализации мегапроекта «Комплекс NICA», научно-техническое руководство и организацию исполнения проекта в соответствии с Семилетним планом развития ОИЯИ на 2017-2023 гг. и Соглашением между Правительством РФ и ОИЯИ по созданию и эксплуатации базовой конфигурации Комплекса.

Вице-директором остался Михаил Григорьевич Иткис. Для этой позиции вице-директора полномочные представители продлили сроком на один год данное директору ОИЯИ в соответствии с решением КПП ОИЯИ от 27 марта 2017 года право продления полномочий или возложение временного исполнения обязанностей вице-директоров института, в том числе, на иных лиц до их официального утверждения Комитетом Полномочных Представителей ОИЯИ.