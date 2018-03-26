ОИЯИ: 25 лет новой эры

Подробности
Опубликовано: 26.03.2018 21:43
Автор: Наталия Теряева

Объединенный институт ядерных исследований отметил свой 62-й день рождения 26 марта международной конференцией «ОИЯИ: 25 лет новой эры».

Новая эра Объединенного института ядерных исследований началась в 1993 году, когда после распада СССР и системы стран социалистического лагеря вместо советских республик и бывших соцстран в ОИЯИ вступили новые независимые государства. То есть в 1993 году завершился процесс вступления в состав Объединенного института группы независимых государств: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Словацкой Республики, Республики Узбекистан, Чешской Республики.

С этого факта начал свой доклад на международной конференции «ОИЯИ: 25 лет новой эры» директор ОИЯИ академик В.А.Матвеев: «К началу этого периода ОИЯИ стал ведущим центром физики элементарных частиц и ядерной физики. Широко сотрудничая в 1950-1980 гг. со странами-участницами ОИЯИ (Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Китай, Монголия, КНДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия, Вьетнам, Куба), институт уделял основное внимание выполнению совместных работ. Ученые Дубны тесно связаны с научными центрами Ханоя, Берлина, Дрездена, Варшавы, Улан-Батора, Софии, Праги, Белграда и других городов. Начало нового периода в развитии института пришлось на эпоху распада СССР, когда институт должен был осуществлять свою работу в условиях новой геополитической ситуации. Вместе с тем, перед институтом открывались и новые возможности для установления и развития взаимовыгодного научно-технического сотрудничества с группой теперь уже независимых государств, вошедших в состав ОИЯИ».

Результаты 25 лет новой эры ОИЯИ таковы. Бюджет института вырос более чем в 8 раз: с 25 млн долларов в 1993 году до 200 млн долларов в 2017 году.

Несмотря на небольшой размер бюджета в тяжелые 90-е годы стабильность работы ОИЯИ обеспечили заложенные странами-основательницами института традиции. «Наш институт успешно выдержал все испытания, связанные с политическими и социально-экономическими изменениями в ряде государств-членов ОИЯИ в начале 90х годов, и продолжал уверенно развиваться под девизом «Наука сближает народы», – сказал об этом академик Матвеев.

В те годы был сформулирован новый формат участия государств в ОИЯИ –ассоциированное членство. Он подразумевал участие государств в работе института на основании договора государственного уровня. Впервые такой формат был применен к Германии после ее объединения.

Одним из примеров развития международных отношений ОИЯИ в эпоху Новой эры стало сотрудничество с Италией. Его успешное развитие увенчалось торжественным подписанием 12 апреля 2017 г. в посольстве Италии в России Соглашения о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и Национальным институтом ядерной физики (INFN, Италия). На этой церемонии присутствовал Президент Италии Серджо Маттарелла.

Еще один яркий пример успеха ОИЯИ – широкое сотрудничество с ЦЕРН в его экспериментальных проектах на основе двусторонних договоров. Сотрудничество с ЦЕРН занимает особое место в исследовательской программе ОИЯИ. В 2014 году было подписано соглашение о взаимном статусе наблюдателя ЦЕРН в ОИЯИ и ОИЯИ в ЦЕРН. «Это был стратегический шаг на пути усиления взаимовыгодных связей между организациями», – отметил директор ОИЯИ.

Эпоха Новой эры ОИЯИ ознаменовалась тесными связями с ЮНЕСКО. Развивается сотрудничество со странами БРИКС.

В начале Новой эры ОИЯИ, в самый тяжелый ее период, Объединенный институт построил новый ускоритель с именем собственным: Нуклотрон. Это был первый в Европе ускоритель тяжелых ионов на сверхпроводящих магнитах. Технологию производства этих магнитов разработали сами дубненские физики. При строительстве Нуклотрона был использован опыт создания легендарного Синхрофазотрона – установки, с которой, фактически, началась эра физики высоких энергий.

Сегодня Нуклотрон стал базой для строительства самого передового в мире коллайдера NICA – меганаучного проекта.      

Ровно два года назад – 25 марта 2016 года – состоялась официальная церемония закладки коллайдера NICA. И вот уже здание коллайдера выросло почти наполовину. В этом 26 марта во время экскурсии на стройплощадку могли убедиться участники конференции «ОИЯИ: 25 лет новой эры» – послы, государственные деятели, ученые из стран-участниц и государств-партнеров ОИЯИ.

Ярчайшим достижением последних лет явилось открытие учеными Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ целого коллектива новых сверхтяжелых элементов Периодической системы Д. И. Менделеева – от 113-го до 118-го. Три из них получили «наши» имена: флеровий, московий и оганесон. Флеровий назван в честь основателя Лаборатории ядерных реакций академика Георгия Николаевича Флерова. Оганесон – в честь его ученика и продолжаетля его дела, академика Юрия Цолаковича Оганесяна.

А до этого 105-й элемент, тоже открытый в Дубне, был назван дубнием.

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ Юрий Цолакович Оганесян 13 марта нынешнего года был удостоен звания Почетного члена Королевского общества химии и Большой золотой медали имени М. В. Ломоносова – высшей награды Российской академии наук.

ООН объявила 2019 год Годом таблицы Менделеева.

В Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ для синтеза следующих элементов с номерами 119, 120 и 121 построена единственная в мире Фабрика сверхтяжелых ионов. Она вступит в строй осенью нынешнего года. Ее новый ускоритель сегодня на экскурсии тоже осмотрели участники конференции «ОИЯИ: 25 лет новой эры».

В год начала Новой эры ОИЯИ появился Учебно-научный центр Объединенного института. Его цель – подготовка молодой смены ученых и инженеров для лабораторий института.

«Судьбоносным этапом в жизни Института стала ратификация Соглашения между Правительством Российской Федерации и Объединенным институтом ядерных исследований о местопребывании и об условиях деятельности Института в Российской Федерации, – подчеркнул директор ОИЯИ академик Матвеев. – ОИЯИ расположен на территории РФ и работает с соблюдением законодательных норм России, поэтому ратификация данного соглашения, которое Владимир Владимирович Путин подписал в первый день на своём номом посту, было в высшей степени важно для возможности и далее успешно развивать международные контакты».

В 2000-м году Лаборатория вычислительной техники и автоматизации (ЛВТА) превратилась в Лабораторию информационных технологий (ЛИТ), пересмотрев поставленные перед нею задачи. Были закрыты работы по автоматизации обработки изображений с ионизационных камер, поскольку эта техника была заменена электронными методами обнаружения частиц. Сегодня ЛИТ по своим масштабам является крупным информационно-вычислительным центром, делающим основную ставку на развитие современных сетевых технологий и облачных вычислений.

В 2005-м году возникла новая, седьмая лаборатория ОИЯИ – Лаборатория радиационной биологии. В ЛРБ ведут исследования по молекулярной радиобиологии, влиянию радиации на появление мутаций в организме живых существ, радиационной физиологии, астробиологии. Сотрудники ЛРБ участвуют в работах по ядерной планетологии Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ совместно с Институтом космических исследований РАН.

С 2006 по 2011 год в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ произошла коренная модернизация исследовательского реактора ИБР-2. Реактор получил новый жизненный ресурс на ближайшие 20 лет и стал одним из немногих мощных исследовательских нейтронных источников Европы. Сегодня ИБР-2 является частью европейской нейтронной дорожной карты.

При создании базовых установок ОИЯИ страны-участницы пользуются трансфером технологий. Ярким примером такой научно-технической кооперации стал уникальный глубоководный нейтринный телескоп мультимегатонного масштаба на озере Байкал. Три года назад введен в строй первый кластер этого комплекса под названием "Дубна". Сегодня установка Baikal-GVD включает два кластера нейтринного телескопа. Байкальский нейтринный телескоп является одним из трех крупных действующих нейтринных телескопов мира по своей эффективной площади и эффективному объему по отношению к регистрации природных потоков нейтрино высоких энергий.

«В настоящее время можно заключить, что ОИЯИ объективно является одним из крупнейших международных центров физических наук в мире. Институт сотрудничает более чем с 800 партнерских организаций в 62 государствах. Членами ОИЯИ являются 18 стран, 5 из которых – это государства ЕС; 6 стран участвуют в ОИЯИ на основании двустороннего договора (ассоциированные члены), 3 из них входят в состав ЕС», – заключил свой доклад академик В.А.Матвеев.

Подробности о базовых установках ОИЯИ поведали директора лабораторий института. О коллайдере NICA доложил директор ЛФВЭ В.Д.Кекелидзе. О Фабрике сверхтяжелых ионов – директор ЛЯР С.Н.Дмитриев. Об исследовательском реакторе ИБР-2М – директор ЛНФ В.Н.Швецов.

В открытой дискуссии участники конференции высказали свое мнение о достижениях ОИЯИ за годы Новой эры. Все они высоко оценили работу института за эти четверть века.

«Состоявшееся четверть века назад расширение состава участников стало новой вехой в деятельности ОИЯИ, подтвердило его востребованность как полезной площадки для продуктивного взаимодействия между учеными из различных государств. Министерство иностранных дел будет и впредь оказывать содействие международной деятельности института», – зачитал телеграмму от министра иностранных дел России С.В.Лаврова начальник департамента МИД РФ В.С.Смирнов.

«Для всех, кто побывал в Дубне, «Дубна» значит «ОИЯИ», а «ОИЯИ» значит «Дубна». Поездив по миру, понимаешь, что нигде так уютно себя не чувствуешь, как в Дубне», – поделился с участниками международной конференции «ОИЯИ: 25 лет Новой эры» президент Академии наук Узбекистана Бехзод Садыкович Юлдашев.

Завершением дискуссии стало принятие совместной декларации участниками конференции. «В ОИЯИ накоплен большой потенциал для новых крупномасштабных прорывных проектов», – говорится в ней.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Гранты ОИЯИ учителям вручены

В день рождения Объединенного института ядерных исследований директор ОИЯИ вручил свидетельства о на...

ОИЯИ: 25 лет новой эры

Объединенный институт ядерных исследований отметил свой 62-й день рождения 26 марта международной ко...

С днем образования ОИЯИ!

62 года назад, 26 марта 1956 года, был основан Объединенный институт ядерных исследований. И ровно ч...

Дубненские студенты получили грант для и…

Уже не в первый раз студенты из Дубны становятся призерами научного конкурса Фонда содействия иннова...

Начался прием заявок на премию губернато…

Сегодня стартовал прием заявок на соискание ежегодных премий Губернатора Московской области "Наше По...

Реклама

Объявления

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Китай заинтересован в ведении бизнеса в ОЭЗ "…

В настоящее время Россия и особая экономическая зона "Дубна...

Дубна продвигает туристические услуги с помощью ОИ…

12 марта в Москве в рамках XIII Международной туристической ...

Кто займет место лакокрасочного завода?

Стало известно, какой новый резидент ОЭЗ "Дубна" займет учас...

Cеминары налоговой в марте

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Долгострои Дубны и их судьба

На прошлой неделе широкой общественности стала известна судь...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться