ОИЯИ: 25 лет новой эры

Подробности Опубликовано: 26.03.2018 21:43 Автор: Наталия Теряева

Объединенный институт ядерных исследований отметил свой 62-й день рождения 26 марта международной конференцией «ОИЯИ: 25 лет новой эры».

Новая эра Объединенного института ядерных исследований началась в 1993 году, когда после распада СССР и системы стран социалистического лагеря вместо советских республик и бывших соцстран в ОИЯИ вступили новые независимые государства. То есть в 1993 году завершился процесс вступления в состав Объединенного института группы независимых государств: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Словацкой Республики, Республики Узбекистан, Чешской Республики.

С этого факта начал свой доклад на международной конференции «ОИЯИ: 25 лет новой эры» директор ОИЯИ академик В.А.Матвеев: «К началу этого периода ОИЯИ стал ведущим центром физики элементарных частиц и ядерной физики. Широко сотрудничая в 1950-1980 гг. со странами-участницами ОИЯИ (Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Китай, Монголия, КНДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия, Вьетнам, Куба), институт уделял основное внимание выполнению совместных работ. Ученые Дубны тесно связаны с научными центрами Ханоя, Берлина, Дрездена, Варшавы, Улан-Батора, Софии, Праги, Белграда и других городов. Начало нового периода в развитии института пришлось на эпоху распада СССР, когда институт должен был осуществлять свою работу в условиях новой геополитической ситуации. Вместе с тем, перед институтом открывались и новые возможности для установления и развития взаимовыгодного научно-технического сотрудничества с группой теперь уже независимых государств, вошедших в состав ОИЯИ».

Результаты 25 лет новой эры ОИЯИ таковы. Бюджет института вырос более чем в 8 раз: с 25 млн долларов в 1993 году до 200 млн долларов в 2017 году.

Несмотря на небольшой размер бюджета в тяжелые 90-е годы стабильность работы ОИЯИ обеспечили заложенные странами-основательницами института традиции. «Наш институт успешно выдержал все испытания, связанные с политическими и социально-экономическими изменениями в ряде государств-членов ОИЯИ в начале 90х годов, и продолжал уверенно развиваться под девизом «Наука сближает народы», – сказал об этом академик Матвеев.

В те годы был сформулирован новый формат участия государств в ОИЯИ –ассоциированное членство. Он подразумевал участие государств в работе института на основании договора государственного уровня. Впервые такой формат был применен к Германии после ее объединения.

Одним из примеров развития международных отношений ОИЯИ в эпоху Новой эры стало сотрудничество с Италией. Его успешное развитие увенчалось торжественным подписанием 12 апреля 2017 г. в посольстве Италии в России Соглашения о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и Национальным институтом ядерной физики (INFN, Италия). На этой церемонии присутствовал Президент Италии Серджо Маттарелла.

Еще один яркий пример успеха ОИЯИ – широкое сотрудничество с ЦЕРН в его экспериментальных проектах на основе двусторонних договоров. Сотрудничество с ЦЕРН занимает особое место в исследовательской программе ОИЯИ. В 2014 году было подписано соглашение о взаимном статусе наблюдателя ЦЕРН в ОИЯИ и ОИЯИ в ЦЕРН. «Это был стратегический шаг на пути усиления взаимовыгодных связей между организациями», – отметил директор ОИЯИ.

Эпоха Новой эры ОИЯИ ознаменовалась тесными связями с ЮНЕСКО. Развивается сотрудничество со странами БРИКС.

В начале Новой эры ОИЯИ, в самый тяжелый ее период, Объединенный институт построил новый ускоритель с именем собственным: Нуклотрон. Это был первый в Европе ускоритель тяжелых ионов на сверхпроводящих магнитах. Технологию производства этих магнитов разработали сами дубненские физики. При строительстве Нуклотрона был использован опыт создания легендарного Синхрофазотрона – установки, с которой, фактически, началась эра физики высоких энергий.

Сегодня Нуклотрон стал базой для строительства самого передового в мире коллайдера NICA – меганаучного проекта.

Ровно два года назад – 25 марта 2016 года – состоялась официальная церемония закладки коллайдера NICA. И вот уже здание коллайдера выросло почти наполовину. В этом 26 марта во время экскурсии на стройплощадку могли убедиться участники конференции «ОИЯИ: 25 лет новой эры» – послы, государственные деятели, ученые из стран-участниц и государств-партнеров ОИЯИ.

Ярчайшим достижением последних лет явилось открытие учеными Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ целого коллектива новых сверхтяжелых элементов Периодической системы Д. И. Менделеева – от 113-го до 118-го. Три из них получили «наши» имена: флеровий, московий и оганесон. Флеровий назван в честь основателя Лаборатории ядерных реакций академика Георгия Николаевича Флерова. Оганесон – в честь его ученика и продолжаетля его дела, академика Юрия Цолаковича Оганесяна.

А до этого 105-й элемент, тоже открытый в Дубне, был назван дубнием.

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флерова ОИЯИ Юрий Цолакович Оганесян 13 марта нынешнего года был удостоен звания Почетного члена Королевского общества химии и Большой золотой медали имени М. В. Ломоносова – высшей награды Российской академии наук.

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В Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ для синтеза следующих элементов с номерами 119, 120 и 121 построена единственная в мире Фабрика сверхтяжелых ионов. Она вступит в строй осенью нынешнего года. Ее новый ускоритель сегодня на экскурсии тоже осмотрели участники конференции «ОИЯИ: 25 лет новой эры».

В год начала Новой эры ОИЯИ появился Учебно-научный центр Объединенного института. Его цель – подготовка молодой смены ученых и инженеров для лабораторий института.

«Судьбоносным этапом в жизни Института стала ратификация Соглашения между Правительством Российской Федерации и Объединенным институтом ядерных исследований о местопребывании и об условиях деятельности Института в Российской Федерации, – подчеркнул директор ОИЯИ академик Матвеев. – ОИЯИ расположен на территории РФ и работает с соблюдением законодательных норм России, поэтому ратификация данного соглашения, которое Владимир Владимирович Путин подписал в первый день на своём номом посту, было в высшей степени важно для возможности и далее успешно развивать международные контакты».

В 2000-м году Лаборатория вычислительной техники и автоматизации (ЛВТА) превратилась в Лабораторию информационных технологий (ЛИТ), пересмотрев поставленные перед нею задачи. Были закрыты работы по автоматизации обработки изображений с ионизационных камер, поскольку эта техника была заменена электронными методами обнаружения частиц. Сегодня ЛИТ по своим масштабам является крупным информационно-вычислительным центром, делающим основную ставку на развитие современных сетевых технологий и облачных вычислений.

В 2005-м году возникла новая, седьмая лаборатория ОИЯИ – Лаборатория радиационной биологии. В ЛРБ ведут исследования по молекулярной радиобиологии, влиянию радиации на появление мутаций в организме живых существ, радиационной физиологии, астробиологии. Сотрудники ЛРБ участвуют в работах по ядерной планетологии Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ совместно с Институтом космических исследований РАН.

С 2006 по 2011 год в Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ произошла коренная модернизация исследовательского реактора ИБР-2. Реактор получил новый жизненный ресурс на ближайшие 20 лет и стал одним из немногих мощных исследовательских нейтронных источников Европы. Сегодня ИБР-2 является частью европейской нейтронной дорожной карты.

При создании базовых установок ОИЯИ страны-участницы пользуются трансфером технологий. Ярким примером такой научно-технической кооперации стал уникальный глубоководный нейтринный телескоп мультимегатонного масштаба на озере Байкал. Три года назад введен в строй первый кластер этого комплекса под названием "Дубна". Сегодня установка Baikal-GVD включает два кластера нейтринного телескопа. Байкальский нейтринный телескоп является одним из трех крупных действующих нейтринных телескопов мира по своей эффективной площади и эффективному объему по отношению к регистрации природных потоков нейтрино высоких энергий.

«В настоящее время можно заключить, что ОИЯИ объективно является одним из крупнейших международных центров физических наук в мире. Институт сотрудничает более чем с 800 партнерских организаций в 62 государствах. Членами ОИЯИ являются 18 стран, 5 из которых – это государства ЕС; 6 стран участвуют в ОИЯИ на основании двустороннего договора (ассоциированные члены), 3 из них входят в состав ЕС», – заключил свой доклад академик В.А.Матвеев.

Подробности о базовых установках ОИЯИ поведали директора лабораторий института. О коллайдере NICA доложил директор ЛФВЭ В.Д.Кекелидзе. О Фабрике сверхтяжелых ионов – директор ЛЯР С.Н.Дмитриев. Об исследовательском реакторе ИБР-2М – директор ЛНФ В.Н.Швецов.

В открытой дискуссии участники конференции высказали свое мнение о достижениях ОИЯИ за годы Новой эры. Все они высоко оценили работу института за эти четверть века.

«Состоявшееся четверть века назад расширение состава участников стало новой вехой в деятельности ОИЯИ, подтвердило его востребованность как полезной площадки для продуктивного взаимодействия между учеными из различных государств. Министерство иностранных дел будет и впредь оказывать содействие международной деятельности института», – зачитал телеграмму от министра иностранных дел России С.В.Лаврова начальник департамента МИД РФ В.С.Смирнов.

«Для всех, кто побывал в Дубне, «Дубна» значит «ОИЯИ», а «ОИЯИ» значит «Дубна». Поездив по миру, понимаешь, что нигде так уютно себя не чувствуешь, как в Дубне», – поделился с участниками международной конференции «ОИЯИ: 25 лет Новой эры» президент Академии наук Узбекистана Бехзод Садыкович Юлдашев.

Завершением дискуссии стало принятие совместной декларации участниками конференции. «В ОИЯИ накоплен большой потенциал для новых крупномасштабных прорывных проектов», – говорится в ней.