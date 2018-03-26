С днем образования ОИЯИ!

Подробности Опубликовано: 26.03.2018 12:41 Автор: ОД

62 года назад, 26 марта 1956 года, был основан Объединенный институт ядерных исследований. И ровно четверть века назад, 26 марта 1994 года, Институт обрел статус международной организации. Для работников Института этот день является выходным. Сегодня Президент РФ Владимир Путин заявил, что ОИЯИ занимает лидирующие позиции в мире по нескольким направлениям современной физики.

Об этом он рассказал в приветственном слове-телеграмме участникам конференции "ОИЯИ: 25 лет новой эры".

А вот как сегодня поздравляет подчиненных и коллег директор Объединенного института ядерных исследований Виктор Матвеев:

"Дорогие друзья, коллеги!

Поздравляю вас с 62-й годовщиной образования Объединенного института ядерных исследований!

Мы отмечаем этот праздник, подводя итоги 25-летнего этапа современного развития Института, связанного с политико-экономическими изменениями в СССР и в ряде других стран-участниц ОИЯИ. Этот процесс означал, по сути, начало «новой эры» в развитии международного статуса Объединенного института ядерных исследований, и в 2018 году этот четвертьвековой юбилей будет достойно отмечен. В феврале мы доложили Ученому совету многие важные результаты, полученные в прошлом году по всем основным направлениям, намеченным Семилетней программой.

Растет привлекательность флагманских проектов Института NICA и Фабрики сверхтяжелых элементов. Высоких оценок членов Ученого совета заслужили также исследования по физике конденсированных сред и ядерной физике на реакторе ИБР-2, развитие нейтринной программы ОИЯИ как на Калининской АЭС, так и в международных коллаборациях и на озере Байкал.

От имени дирекции ОИЯИ выражаю глубокую признательность всем, кто стоял у истоков создания Института, кто своим самоотверженным трудом приносил ему мировую славу и известность. Благодаря поддержке правительств государств-членов ОИЯИ и прежде всего правительства Российской Федерации, предоставившей замечательному персоналу ОИЯИ прекрасные условия для работы, Институт уверенно смотрит в будущее.

Желаю всем доброго здоровья, благополучия и новых успехов в научных исследованиях и развитии инновационных и образовательных программ во имя высоких ценностей международного научного сотрудничества, во имя будущего нашего замечательного международного научного центра!

Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев"