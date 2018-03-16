Суперкомпьютер им. Н. Говоруна готовится к запуску в ОИЯИ

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Опубликовано: 16.03.2018 07:09
Автор: Кирилл Свояков

В Объединенном институте ядерных исследований готовится к работе новый суперкомпьютер, способный делать расчеты со скоростью один петафлопс в секунду (могущий производить десять в пятнадцатой степени операций в секунду с дробными числами).

Мощность обычного ПК новый прибор превысит примерно в сотню тысяч раз. Новая вычислительная техника внесет свою немалую лепту в моделирование процессов мега-сайнс проекта NICA.

"Суперкомпьютер масштабирован, мы ставим новую стойку, система уже готова. Поэтому подключение новых элементов, новых блоков будет гораздо проще", рассказал — директор лаборатории информационных технологий ОИЯИ Владимир Кореньков в интервью каналу "360".

Супероборудование сконструировано на базе новейших процессоров Intel. Ввести его в эксплуатацию планируется к дате основания Института - 26 марта. Компьютер назовут именем Николая Говоруна — выдающегося ученого, программиста и замдиректора и директора ЛВТА ОИЯИ в 66-89 гг.

Новый суперкомпьютер не сразу выйдет на полную рабочую мощность: 1 петафлопс - это не предел. В разных странах мира сейчас действуют суперкомпьютеры мощностью от нескольких до нескольких десятков петафлопс. Больше всего суперкомпьютеров, по данным Википедии, в Китае и США.

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