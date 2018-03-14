Россия будет сотрудничать с ЦЕРН по-новому

Подробности
Опубликовано: 14.03.2018 12:29
Автор: ОД

Пресс-служба Министерства образования и науки РФ сообщает о том, что сотрудничество России и Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) переходит в новый формат.

Не так давно Россия отозвала заявку об ассоциированном членстве в этой международной организации. Минобрнауки объяснило, что это было сделано по соображениям выгоды.

Актуальное соглашение между Россией и ЦЕРН было подписано в 1993 году и за прошедшие годы несколько устарело. "С тех пор изменились статус и название организаций, которые подписывали договор, изменилось законодательство и наполнение экспериментов, обсуждавшихся при подписании", - уточняет пресс-служба министерства.

В 2017 году ЦЕРН и Минобрнауки России решили подписать новое соглашение о сотрудничестве, с помощью которого Российская Федерация обретет особый статус по участию в экспериментах.

"Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия, чем ассоциированное членство в организации", - утверждается в пресс-релизе.

В текущем году планируется подписать новое соглашение между Правительством РФ и ЦЕРН. Согласно проекту документа, Россия примет участие во второй фазе сооружения Большого адронного коллайдера и всех экспериментах на этом ускорителе.

Соглашение определит и меру участия Европейской организации ядерных исследований в строительстве мегасайнс-проектов в России, таких, как NICA.

Соглашение будет подписано после того, как в срок до июля этого года проект будет рассмотрен на международном совете ЦЕРН. Этим Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики.

История плодотворного взаимодействия ЦЕРН и нашего государства насчитывает около 60 лет. Некоторые расчеты обработки данных с БАКа ведутся на территории РФ, в частности, в ОИЯИ.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Дубненское предприятие получило разрешен…

В ходе проверки Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской областибыло установлено, что дв...

Как вырастить ребенка "по Макаренко…

13 марта 2018 года исполняется 130 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей мир...

О профессиях будущего расскажут в Дубне

II форум "Профессии будущего" пройдет 15 апреля в Конгресс-центра ОЭЗ "Дубна". Множество спикеров из...

Военкомы ответят на вопросы родителей пр…

Перед весенним призывом на военную службувоенные комиссары Московской области проводят горячую линию...

Предлагаем поучаствовать во всемирном фл…

24 марта в 20:30 (по Московскому времени) весь мир примет участие в международной экологической акци...

Реклама

Объявления

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Дубна продвигает туристические услуги с помощью ОИ…

12 марта в Москве в рамках XIII Международной туристической ...

Кто займет место лакокрасочного завода?

Стало известно, какой новый резидент ОЭЗ "Дубна" займет учас...

Cеминары налоговой в марте

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Долгострои Дубны и их судьба

На прошлой неделе широкой общественности стала известна судь...

В ряде муниципальных образований Подмосковья измен…

В 2017 году в административно-территориальное устройство Мос...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться