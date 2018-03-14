Россия будет сотрудничать с ЦЕРН по-новому

Подробности Опубликовано: 14.03.2018 12:29 Автор: ОД

Пресс-служба Министерства образования и науки РФ сообщает о том, что сотрудничество России и Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) переходит в новый формат.

Не так давно Россия отозвала заявку об ассоциированном членстве в этой международной организации. Минобрнауки объяснило, что это было сделано по соображениям выгоды.

Актуальное соглашение между Россией и ЦЕРН было подписано в 1993 году и за прошедшие годы несколько устарело. "С тех пор изменились статус и название организаций, которые подписывали договор, изменилось законодательство и наполнение экспериментов, обсуждавшихся при подписании", - уточняет пресс-служба министерства.

В 2017 году ЦЕРН и Минобрнауки России решили подписать новое соглашение о сотрудничестве, с помощью которого Российская Федерация обретет особый статус по участию в экспериментах.

"Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия, чем ассоциированное членство в организации", - утверждается в пресс-релизе.

В текущем году планируется подписать новое соглашение между Правительством РФ и ЦЕРН. Согласно проекту документа, Россия примет участие во второй фазе сооружения Большого адронного коллайдера и всех экспериментах на этом ускорителе.

Соглашение определит и меру участия Европейской организации ядерных исследований в строительстве мегасайнс-проектов в России, таких, как NICA.

Соглашение будет подписано после того, как в срок до июля этого года проект будет рассмотрен на международном совете ЦЕРН. Этим Россия значительно повысит свой уровень участия в крупнейшей международной исследовательской организации в области ядерной физики.

История плодотворного взаимодействия ЦЕРН и нашего государства насчитывает около 60 лет. Некоторые расчеты обработки данных с БАКа ведутся на территории РФ, в частности, в ОИЯИ.