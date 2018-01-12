ОИЯИ получил новый патент

Подробности Опубликовано: 12.01.2018 17:50 Автор: Кирилл Свояков

В конце минувшего года Объединенный институт ядерных исследований получил еще один патент на изобретение под названием "Способ профилактики нарушений психоневрологического статуса при острой лучевой болезни в эксперименте". Его авторы - А. А. Иванов, Е. А. Красавин, К. Н. Ляхова, Ю. С. Северюхин, А. Г. Молоканов.

Изобретение из области экспериментальной медицины теоретически может быть полезно онкопациентам с опухолью мозга для восстановления после курса протонной терапии в Дубне. Также запатентованный способ лечения, возможно, будет применен в будущем для поддержания работоспособности космонавтов в условиях незапланированного воздействия радиации.

Эту информацию обнародовал отдел лицензий и интеллектуальной собственности ОИЯИ.

В описанном в патенте эксперименте облученному однократно, но неравномерно протонами животному вводились 0,1 %-ные капли для носа Семакс три раза в день в течение недели после облучения. Этот способ, как сообщается на официальном сайте ОИЯИ, позволяет подопытному держать себя в лапах: в результате эксперимента у животного сохранилась ориентировочно-исследовательская реакция, достаточно ровное настроение, а также баланс систем возбуждения и торможения в ЦНС.