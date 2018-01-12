ОИЯИ получил новый патент

Подробности
Опубликовано: 12.01.2018 17:50
Автор: Кирилл Свояков

В конце минувшего года Объединенный институт ядерных исследований получил еще один патент на изобретение под названием "Способ профилактики нарушений психоневрологического статуса при острой лучевой болезни в эксперименте". Его авторы - А. А. Иванов, Е. А. Красавин, К. Н. Ляхова, Ю. С. Северюхин, А. Г. Молоканов.

 

Изобретение из области экспериментальной медицины теоретически может быть полезно онкопациентам с опухолью мозга для восстановления после курса протонной терапии в Дубне. Также запатентованный способ лечения, возможно, будет применен в будущем для поддержания работоспособности космонавтов в условиях незапланированного воздействия радиации.

Эту информацию обнародовал отдел лицензий и интеллектуальной собственности ОИЯИ.

В описанном в патенте эксперименте облученному однократно, но неравномерно протонами животному вводились 0,1 %-ные капли для носа Семакс три раза в день в течение недели после облучения. Этот способ, как сообщается на официальном сайте ОИЯИ, позволяет подопытному держать себя в лапах: в результате эксперимента у животного сохранилась ориентировочно-исследовательская реакция, достаточно ровное настроение, а также баланс систем возбуждения и торможения в ЦНС.

 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

ОИЯИ получил новый патент

В конце минувшего года Объединенный институт ядерных исследований получил еще один патент на изобрет...

Итоги года дубненских полицейских

Согласно городской статистике преступлений, зарегистрированных в 2017 году, в наукограде произошло о...

Полицейский Дед Мороз

В канун праздников сотрудники ОМВД России г.о. Дубна поздравили с наступающим Новым годом и Рождеств...

Требуется шкипер паромной переправы

Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 12 января 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3, ...

Оперативно-профилактические рейды автоин…

Сразу несколько профилактических операций проведут в январе дубненские автоинспекторы, чтобы защитит...

Реклама

Объявления

Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Предприятия и организации должны подать сведения в…

В 2018 году ответственные лица в ИП, компаниях и учреждениях...

ФНС приглашает на семинары

ИФНС № 12 по Московской области приглашает граждан на беспла...

Глава города познакомился с предпринимателями

25 декабря в Торгово-промышленной палате Дубны глава города ...

У ОЭЗ "Дубна" всё хорошо

2017 год остается удачным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавил...

Новости ТПП Дубны

В Торгово-промышленной палате Дубны вручили членские билеты ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться