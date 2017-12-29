Профессора Герасимова чествовали теоретики ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 29.12.2017 21:04 Автор: Наталия Теряева

Известному физику-теоретику Серго Борисовичу Герасимову исполнилось 80 лет. Юбилей ученого 28 декабря отпраздновала Лаборатория теоретической физики ОИЯИ.

На торжественный научный семинар, устроенный в честь профессора Герасимова, Серго Борисовича пришли поздравить не только его коллеги из родной лаборатории. С подарками и приветствиями от физиков институтов России и Германии прибыли гости из других лабораторий ОИЯИ.

Открыл праздничный семинар директор ОИЯИ, академик Виктор Анатольевич Матвеев. «Ваше имя составляет славу нашего института и нашей лаборатории», – сказал он, вручая юбиляру поздравительный адрес от имени руководства инстиута и Почетный диплом ОИЯИ.

В прозвучавшем затем научном докладе Серго Борисович Герасимов провел слушателей путем своих научных достижений сквозь историю страны и события собственной жизни. «Я хотел бы передать опыт того, что мы делали, чтобы Лаборатория теоретической физики имени Николая Николаевича Боголюбова всегда была на высоте, как она того заслуживает. Опыт того, чему стоило учиться: отношению к делу, к стране, к науке», – так начал профеесор Герасимов свой доклад.

Сын молодых советских инженеров, которых судьба свела на комсомольской стройке тридцатых годов, он родился в Саранске и получил имя в честь наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Затем семья переехала во Владивосток. Но случилось несчастье, и мальчику пришлось расти без отца – он погиб на службе в результате несчастного случая. Ему, школьнику, окно в мир знаниий открыла библиотекарь детской библиотеки Саранска Мария Федоровна Кадышевская. Тогда юный Серго не знал, что она была родной тетей Владимира Георгиевича Кадышевского – его будущего соседа по комнате в общежитии физфака МГУ имени М.В.Ломоносова и будущего директора ОИЯИ.

Занятия большой наукой у Серго Борисовича начались прямо с дипломной работы под руководством академика Балдина. В 1963 году Серго Борисович Герасимов пришел на работу в Лабораторию теоретической физики Объединенного института ядерных исследований и трудится там по сей день. А физики-теоретики всего мира пользуются в расчетах взаимодействий частиц названным его именем правилом сумм Герасимова-Дрелла-Хирна.

«Я видел, как слушают Герасимова за границей. Он для них просто классик», – сказал Юрий Андреевич Усов из Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ.