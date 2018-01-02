Научные институты поделили на лучшие, средние и худшие

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Опубликовано: 02.01.2018 06:16
Автор: ОД

В конце декабря на совместном заседании Российской академии наук и научно-координационного совета при Федеральном агентстве научных организаций были оценены научные организации России по итогу своей работы в 2013-2015 годах.

В предыдущий раз эффективность НИИ в РФ оценивалась в 2012 году, до реформирования РАН и передачи научных институтов федеральному агентству.

Доклад об итогах трехлетней работы прочитали глава специальной комиссии при ФАНО академик Валерий Рубаков и вице-президент РАН Алексей Хохлов. Они рассказали, что все институты вошли в три категории, созданные исходя из наукометрических данных, экспертных заключений РАН и заключений спецкомиссии, которая заявила о своей нейтральности.

В критерии выбора были включены, помимо цитируемости публикаций, также и "грантовая активность, возраст сотрудников, работа по привлечению молодежи".

Оценены были 493 научных организации. 130 из них - лидеры своих отраслей - составили первую категорию. 230 вошли во вторую. Академик Рубаков пояснил, что вторая категория оценивается "как стабильные, успешные институты с сильными результатами, хорошим российским и международным сотрудничеством". А вот третьей группе, куда попали 133 НИИ, "требуется пристальное внимание", по словам главы комиссии. Однако это не значит, что их собираются тут же закрыть.

Комиссию федерального агентства не удовлетворило количество годовых публикаций в НИИ всех трех категорий: 0,6 публикации в журналах Web of Science в год на одного сотрудника института первой категории, 0,3 публикации в организациях второй категории и 0,1 - в третьей.

В связи с этим, заявил докладчик, нужно "инициировать подготовку программ развития институтов", включая даже лидеров. А чтобы насущные вопросы не отвлекали от развития, комиссия запланировала обновление приборного парка, реализацию жилищных программ для молодых ученых и восстановление в полном объеме аспирантуры в институтах РАН-ФАНО. Также комиссия хочет интегрировать научные организации с вузами страны, для чего предлагает разработать программу вместе с МГУ, СПбГУ и Министерством образования и науки РФ.
 
Выяснилось, что некоторые организации, например, сельскохозяйственного и гуманитарного и общественного профиля, оценивать надо по-другому, чем остальных. Так, научные организации по растениеводству и селекции зачастую находятся на грани финансовой ямы. И в принципе критерии для всех институтов будут дорабатываться: например, нужно не только оценивать количество публикаций, но и отслеживать их качество.
 
Собравшиеся далеко не во всем были согласны с низкой оценкой конкретных институтов, а также посетовали на непрозрачность доклада: участникам заседания не предоставили материалов, на которых основывалась комиссия ФАНО. Все несогласные руководители НИИ смогут подать апелляцию в январе с тем, чтобы перейти в другую категорию.

Как прокомментировал экспертную оценку вице-президент РАН Алексей Хохлов: из нее еще "в принципе... автоматически ничего не следует… В постановлении правительства написано только то, что для институтов третьей категории может и должна, наверное, быть проведена оценка по лабораториям".

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