Вуз из Северной Осетии будет партнером ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 29.12.2017 12:39 Автор: ОД

Между ОИЯИ и Северо-Осетинским госуниверситетом налаживается сотрудничество в области радиационной биологии, протонной терапии и экологии. 22 декабря Институт посетили ректор данного вуза Алан Огоев и начальник управления стратегического развития, науки и инноваций СОГУ Инга Тваури.

По признанию Алана Огоева, порядка 10 % студентов СОГУ уже приняли участие в образовательных программах учебно-научного центра ОИЯИ, и в дальнейшем сотрудничество будет только расширяться. В планах - в том числе и участие в образовательных программах Объединенного института преподавателей вуза и школьных учителей Северной Осетии. Республика заинтересована в том, чтобы молодежь выбирала физико-технические и инженерные специальности. Власти этого субъекта РФ также хотят создать в Беслане центр протонной терапии.

"В качестве первого шага в направлении развития сотрудничества с ОИЯИ мы хотим организовать в ближайшем будущем визит в ОИЯИ представителей деканата, а также руководителей бакалаврских и магистерских программ", - рассказал ректор.

В ходе визита гости побывали на комплексе спектрометров реактора ИБР-2 в Лаборатории нейтронной физики, в Лаборатории радиационной биологии и на комплексе протонной терапии в Лаборатории ядерных проблем. У делегации также состоялась беседа с директором УНЦ ОИЯИ С.З.Пакуляком, а также с дирекцией в лице замдиректора Института Михаила Иткиса и главного ученого секретаря А.Сорина.