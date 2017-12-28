Крупнейшую в мире гамма-обсерваторию готовят к работе в полную силу

Подробности Опубликовано: 28.12.2017 19:14 Автор: Наталья Борозна

Мегасайнс-проект TAIGA - самая большая в мире обсерватория поиска космических источников ускорения частиц до сверхвысоких энергий - будет готова развить проектную мощность уже в следующем году. ОИЯИ является одним из основных участников этого проекта.

Основные обязательства по TAIGA делят между собой Россия (ОИЯИ) и Германия. Проект в декабре этого года был включен в дорожную карту по сотрудничеству этих двух стран (в 2017 году Россия потратила на финансирование TAIGA 130 млн руб., а Германия - около € 250 000). Участие также принимают Италия и Румыния, думают о вхождении в проект Польша и Чехия.

Гамма-обсерватория TAIGA представляет собой комплекс установок по исследованию астрофизических процессов сверхвысоких энергий. На нем учитываются все компоненты широких атмосферных ливней, происходящих в результате взаимодействия космического излучения сверхвысоких энергий с атмосферой.

Прибайкалье для TAIGA выбрано не случайно: одной из причин выбора стало то, что в в Тункинской долине в 50 км от озера Байкал, где находится обсерватория, бывает около 300 солнечных дней в году.

О планах по запуску первого этапа обсерватории TAIGA на полную мощность рассказал в интервью ТАСС один из руководителей проекта, директор НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета Николай Буднев: "На проектную мощность в 2018 году выйдет первая стадия установки - мы закупили оборудование, и ее экспериментальные возможности вырастут во много раз, по своим параметрам она превзойдет все существующие в мире установки для исследования гамма-излучения сверхвысоких энергий. Задача первого этапа - поиск космических объектов, которые ускоряют частицы до сверхвысоких энергий, и исследование механизмов ускорения. Надеемся, что в следующем году какое-то количество источников мы обнаружим, и это будет сделано впервые в мире".

Космические объекты, искомые исследователями, способны разгонять частицы до 10 в 15 степени электронвольт и выше, на что не способны самые мощные земные ускорители.