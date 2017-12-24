Чтобы добиться высоких результатов, жизнь не должна казаться медом

Подробности Опубликовано: 24.12.2017 02:17 Автор: Наталия Теряева

ОИЯИ движется в правильном направлении, и главное сейчас – чувствовать ответственность, а не впадать в эйфорию, сказал директор института академик Виктор Анатольевич Матвеев.

Накануне Нового года директор ОИЯИ традиционно собрал у себя журналистов, чтобы как можно больше рядовых жителей России и мира узнали об итогах деятельности Объединенного института ядерных исследований в уходящем году.

Институту удалось добиться очень серьезной поддержки правительств государств – членов ОИЯИ, что позволило наполнить его бюджет, напомнил академик Матвеев. В международном научном сообществе авторитет Объединенного института сегодня очень высок. Поддержка зарубежных коллег, как и внимание к ОИЯИ и его программам в мире не будет ослабевать, выразил надежду директор ОИЯИ, и институт будет иметь надежных партнеров и дальше.

«Есть все основания для уверенности, что мы движемся в правильном направлении, – подчеркнул Виктор Анатольевич Матвеев. – Но мы должны чувствовать не эйфорию, а огромную ответственность за поступившие в наше распоряжение немалые государственные средства. Самое главное для нас не забывать: ответственность и еще раз ответственность».

Особенностью работы ОИЯИ является гармоничное развитие всех научных направлений института, напомнил академик Матвеев. «Все наши проекты – главные», – заявил он. – Когда Комитет полномочных представителей ОИЯИ утверждал нашу новую Семилетнюю программу, он обратил внимание, чтобы все наши направления деятельности были гармонично выражены, сбалансированы. Разумеется, и NICA, и Фабрика сверхтяжелых элементов – это уникальные объекты, которые нигде в мире, кроме нашего Института не могут быть реализованы. Но уникальны и другие наши базовые установки. Например, рожденный пионерскими идеями отцов-основателей нашего института импульсный реактор ИБР-2 – его развитие это тоже особый путь, который нигде не дублируется в мире. То есть все наши проекты уникальны, востребованы в мире».

Динамика развития всех проектов директора ОИЯИ радует. «Всего полтора года назад состоялась церемония закладки первого камня на стройплощадке коллайдера NICA в Лаборатории физики высоких энергий – это был символический шаг на открытом месте, – напомнил он. – А теперь, когда туда приезжают наши коллеги и визитеры, они поражаются, как много уже сделано – это невероятно по масштабу дел и по темпам работы».

Близка к сдаче в Лаборатории ядерных реакций Фабрика сверхтяжелых элементов. Там смонтирован и налаживается уникальный циклотрон, созданный специально для синтеза и исследования сверхтяжелых элементов.

Исследовательский нейтронный реактор ИБР-2М стабильно работает и это единственная базовая установка ОИЯИ, развивающая пользовательскую программу. На пучках и комплексе спектрометров ИБР-2М работает большое количество международных научных групп, решающих задачи и в фундаментальной, и в прикладной физике, и в области многоцелевых междисциплинарных исследований. «Недавно возникла идея: создать в Польше объединенную установку для исследования свойств вещества совместно нейтронными и синхротронными пучками», – сообщил свежую новость академик Матвеев.

Колоссален вклад ОИЯИ в развитие нейтринных исследований в мире. Институт активно развивает вместе с физиками из Иркутского университета глубоководный нейтринный телескоп «Байкал», востребованный астрофизиками и космологами.

На одном из передовых мест в мире по сбору и обработке данных с Большого адронного коллайдера в ЦЕРН находится центр Tier-1 Лаборатории информационных технологий ОИЯИ. Это второй по эффективности комплекс в мире, институт может этим гордиться, отметил Виктор Анатольевич Матвеев. И подчеркнул: «Информационно-вычислительный комплекс Лаборатории информационных технологий развивается очень активно – это теперь одна из важнейших наших базовых установок. Надо отдать должное нашим специалистам: здесь развиваются все наиболее актуальные в мире направления».

Уникальными директор ОИЯИ назвал исследования Лаборатории радиационной биологии. Начавшись с маленького подразделения, где изучалось воздействие на организм радиации при подготовке первого полета человека в космос, сегодня ЛРБ ОИЯИ превратилась в передовой исследовательский центр, работающий в разных областях. . Нынешние проблемы космической медицины гораздо сложные, поскольку следующий шаг в изучении космоса – полет на Марс, и сейчас основная задача – исследование воздействия галактических излучений на мозг человека. Такие сложные исследования возможны только в самых «продвинутых» научных центрах, каким стала Лаборатория радиационной биологии ОИЯИ. Другая фундаментальная проблема, которую изучают радиобиологи Дубны – космическое происхождение жизни на Земле.

«Институт опирается на ставшую известной триаду: фундаментальные исследования, научно-образовательная программа и инновации (многодисциплинарные исследования на стыке дисциплин) – это триединство, эта формула лежит в основе развития нашего института. В каждой лаборатории есть свои успехи, есть свои перспективы, и я, пользуясь случаем, хочу поздравить коллективы всех лабораторий с их достижениями и перспективами. Надеюсь, что в будущем году у них появятся и новые успехи, и новые перспективы», – сказал в заключение директор ОИЯИ, академик Виктор Анатольевич Матвеев.