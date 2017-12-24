ОИЯИ примет участие в инициативах ЮНЕСКО

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Опубликовано: 24.12.2017 00:04
Автор: Кирилл Свояков
Фото: jinr.ru

С 17 по 19 декабря состоялся визит в ОИЯИ представителей ЮНЕСКО - руководителя секции отдела научной политики и наращивания потенциала сектора естественных наук Марсиаля Зебаз-Кана и ведущего специалиста сектора естественных наук Жана-Поля Нгом-Абьяга.

В текущем году было обновлено соглашение о сотрудничестве между этими международными организациями, принятое в 1997 году. В рамках допсоглашений высшее руководство Объединенного института, видные академики и полномочные представители должны побывать на круглом столе в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Мероприятие состоится в середине февраля будущего года.

Также ОИЯИ примет участие в отмечании 2019-го года как Международного года периодической таблицы химических элементов (год будет объявлен таковым по инициативе ЮНЕСКО).

Иностранные гости на встрече с руководством Института обсудили доработку концепции программы стипендиатов ЮНЕСКО в ОИЯИ, также разговор шел о других образовательных программах ОИЯИ, в частности, о новой Виртуальной лаборатори детекторов и обработки сигналов.

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