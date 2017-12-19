Испытан новый способ контроля ядерных реакторов

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Опубликовано: 19.12.2017 18:53
Автор: Кирилл Свояков
Фото: ИБР-2

Новый метод неразрушающего контроля состояния ядерных реакторов успешно прошел испытания на импульсном реакторе на быстрых нейтронах ИБР-2 Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований. Метод изобретен в лаборатории ElphysLAB Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Применяя новую разработку на практике, исследователи могут предвидеть процессы развития дефектов в конструкционных материалах ядерных реакторов.

Новый способ носит название сканирующей контактной потенциометрии - это электрофизический метод неразрушающего контроля. Метод, который впервые в России применили ученые НИЯУ МИФИ совместно с ОИЯИ, показал эффективную диагностику реакторной установки в условиях измерений, приближенным к рабочим условиям эксплуатации ядерных материалов.

Новый метод показал высокую эффективность. Он хорош тем, что датчики измерительной системы совсем крохотные (1 - 2 мм) и могут поместиться повсюду, включая сварные швы стыковых соединений. Помимо этого, после исследования новым способом можно установить появление и развитие трещин и других дефектов корпуса реактора.

Предприятия атомной отрасли уже выразили заинтересованность в методе контактной потенциометрии, успешные испытания уже проведены на Ростовской АЭС. Сейчас МИФИ готовится получить патент на новый метод.

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