Молодой ученый из Дубны стал лауреатом губернаторской премии

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Опубликовано: 17.12.2017 09:34
Автор: Кирилл Свояков
Фото: jinr.ru

Распоряжением губернатора Московской области от 12.12.2017 № 380-РГ определены 15 лауреатов премии в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов 2017 года.

 

В денежном выражении премия составляет 700 000 рублей каждому лауреату, а это 12 молодых ученых и 3 авторских коллектива из 9 муниципальных образований Московской области, в том числе из 6 наукоградов.

Одним из победителей стал Олег Белов, заместитель руководителя управления научно-организационной работы и международного сотрудничества ОИЯИ. Олег Валерьевич Белов награжден премией за труд "Исследование нейрохимических механизмов воздействия ионизирующих излучений на функции центральной нервной системы". В работе предлагается методический подход к оценке влияния ионизирующих излучений на функциональное состояние мозга. Утверждается, что некоторые отделы мозга способны к восстановлению после радиационного воздействия. Также исследователь разработал компьютерные программы и математические модели по изучению радиационного повреждения нервных клеток на ранних стадиях, когда их невозможно определить более простыми способами.

Исследование может поспособствовать развитию радиотерапии и радиохирургии опухолей головного мозга, прогнозированию  последствий применения ионизирующих излучений в медицине и даже подготовке к полетам в космос, ведь космонавты также подвергаются воздействию радиации.

 

 

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