50 лет в Дубне онкопациентов лечат протонными пучками

Подробности Опубликовано: 17.12.2017 11:13 Автор: Наталья Борозна

В декабре 1967 года на протонном пучке ЛЯП ОИЯИ впервые в СССР был облучен онкобольной . Дубненский синхроциклотрон стал четвертым в мире центром, где начали протонную терапию.

На сегодняшний день в мире насчитывается около 70 протонных и ионных центров лучевой терапии - как на базе больниц, так и на базе ускорителей. Общемировая история протонной терапии насчитывает около 150 000 пациентов.Формированием терапевтического протонного пучка в ОИЯИ с 1965 года занимались Венедикт Петрович Джелепов, Владимир Иванович Комаров и Олег Васильевич Савченко, а также их подчиненные в Лаборатории ядерных проблем.

Вначале облуению подвергались только больные с поверхностно расположенные злокачественные образования (меланома, метастазы рака в лимфоузлы, рак гортани и т.д.).

В разные десятилетия накапливался клинический опыт, совершенствовался способ проведения процедуры, обновлялось оборудование.

С 1999 года усилиями В. П. Джелепова сеансы протонной лучевой терапии стали проводиться на регулярной основе (открылось специализированное радиологическое отделение в МСЧ-9).

Не так давно специалисты отдела новых ускорителей ЛЯП ОИЯИ представили проект сверхпроводящего циклотрона SC202 для медицинских целей. Сейчас этот аппарат строится Институтом физики плазмы (г. Хэфэй) Китайской академии наук. В будущем этот ускоритель сможет "принять" двух пациентов одновременно. В одной кабине будет использоваться методика облучения с использованием широкого горизонтального пучка протонов и терапевтического кресла. Во второй кабине будет установлена система сканирования узким пучком по объему мишени и позиционером для фиксации пациента в положении лежа.

Дубненцам повезло, что в их распоряжении имеется относительно щадящий инструмент радиооблучения. На сегодняшний день в России есть всего лишь 4 центра протонной терапии, и обслужить они могут около 1 % нуждающихся в этом больных. Хорошая новость состоит также и в том, что в РФ строятся и другие центры, куда Дубна, возможно, передаст свой позитивный опыт.