Почти 4 млрд рублей Правительство выделило на проект NICA

Подробности Опубликовано: 17.12.2017 12:28 Автор: ОД

Министерство образования и науки распоряжением от 12 декабря 2017 года №2775-р вносит в бюджет Объединенного института ядерных исследований 3 млрд 962 млн 100 тыс. рублей на создание мегасайнс-ускорительного комплекса NICA.

"В бюджет международной межправительственной научно-исследовательской организации "Объединённый институт ядерных исследований" вносятся средства в целях создания и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжёлых ионов NICA. Это позволит обеспечить создание на территории России экспериментальной базы мирового уровня для проведения на ней фундаментальных исследований по ряду важнейших направлений современной физики", - говорится в документе. - В соответствии с распоряжением Правительства от 27 апреля 2016 года №783-р Минобрнауки России от имени Правительства России подписало с международной межправительственной научно-исследовательской организацией – Объединённым институтом ядерных исследований (далее – ОИЯИ) соглашение о создании и эксплуатации комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжёлых ионов NICA (далее соответственно – Соглашение, комплекс NICA).

Комплекс NICA размещается в городе Дубне Московской области на территории ОИЯИ и предусматривает создание ускорительного комплекса с целью получения пучков тяжёлых ионов и поляризованных частиц, набора экспериментальных установок для проведения исследований по изучению адронной материи, центра инновационных разработок проекта комплекса NICA с высокотехнологичным оснащением для работы учёных и специалистов, а также базы для обучения и подготовки научных и инженерных кадров.

Определённая Соглашением стоимость проекта в его базовой конфигурации составляет 17 500 млн рублей, из которых взнос России составляет 8800 млн рублей. Создание комплекса NICA запланировано в период 2016–2020 годов.

В 2016 году Минобрнауки России внесло взнос в ОИЯИ в размере 4837,9 млн рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2017 года №326-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" Минобрнауки России в рамках подпрограммы "Международное сотрудничество в сфере науки" государственной программы "Развитие науки и технологий" на 2013–2020 годы предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в размере 3962,1 млн рублей, обеспечивающие исполнение российских обязательств по созданию комплекса NICA на период до 2019 года.

Подписанным распоряжением Минобрнауки России поручено в 2017 году уплатить часть взноса в ОИЯИ за счёт этих средств.

Принятое решение позволит обеспечить создание на территории России экспериментальной базы мирового уровня для проведения на ней фундаментальных исследований по ряду важнейших направлений современной физики".

Напомним, что пробный пуск коллайдера запланирован на 2019 год, а к 2023 году ожидается, что NICA заработает в полную силу.

Источник - сайт Правительства РФ