Вьетнам заинстересован в стажировке специалистов в ОИЯИ

Подробности Опубликовано: 11.12.2017 14:13 Автор: Кирилл Свояков

Межведомственная делегация Вьетнама, в которую вошли специалисты Вьетнамского института атомной энергии ВИНАТОМ, а также сотрудники вьетнамских ведомств по образованию, науке, финансам и промышленности, побывала с визитом в ОИЯИ 7 декабря.

Гостей сопровождал представитель ГК "Росатом" В. А. Пестов.

Стороны - гости из страны-участницы и представители руководства Института - обсудили перспективы международного научно-образовательного сотрудничества.

Делегация ознакомилась с деятельностью Объединенного института как в теории, так и на экскурсии: гостям были прочитаны лекции об образовательных программах ОИЯИ, а затем посетила Фабрику сверхтяжелых элементов.

Делегаты от ВИНАТОМа поговорили с вице-директором М. Г. Иткисом о привлечении к работе в ОИЯИ будущих вьетнамских ученых и инженеров, являющихся студентами российских вузов. Также Вьетнам, как и раньше, будет принимать участие в создании и поддержании объектов научной инфраструктуры Института.

В свою очередь, российская сторона в настоящее время отправилась наносить ответный визит во Вьетнам, где ОИЯИ примет участие во Второй международной промышленной выставке Expo-Russia-Vietnam-2017 и посетит Вьетнамский институт атомной энергии в г. Далате.