Стажировка для стран-участниц и партнеров

Подробности
Опубликовано: 11.12.2017 12:34
Автор: Кирилл Свояков
Фото Елены Пузыниной, jinr.ru

Четвертая Международная стажировка для научно-административного персонала JEMS проходила в Объединенном институте ядерных исследований с 27 ноября по 1 декабря. Аббревиатура JEMS (JINR Expertise for Member States and Partner Countries) расшифровывается по-русски как "Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров".

В этот раз партнерами, набиравшимися опыта, стали делегаты из Венгрии, Ливана, Монголии, Сербии и Южно-Африканской республики. По программе JEMS обучаются руководители в научных направлениях фундаментальных и прикладных наук и естественно-научного образования, а также координаторы международного сотрудничества в этих сферах.

В каждый из пяти рабочих дней стажировки участники знакомились с определенной темой. Вот все темы семинаров и экскурсий по дням: физика тяжелых ионов и ускорительные технологии, материаловедение и наномир, общий теоретический блок "Информация. Теория. Образование", науки о жизни на Земле и в космосе, нейтрино.

Дополнительно в программу были включены лекции по CARS-спектроскопии и по теоретический физике и семинар профессора Цзе Гао"CEPC-SppC: Status and Perspective".

В конце меропрпиятия участники встретились с дирекцией ОИЯИ; в ходе встречи прошел круглый стол, где обучавшиеся поделились своими впечатлениями и пожеланиями.

По материалам сайта ОИЯИ

 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Пройдет занятие для грамотных жильцов

21 декабря в Доме ветеранов (Дубна, ул.Флерова, д. 8) состоится занятие "Школы грамотного потребител...

Вьетнам заинтересован в стажировке специ…

Межведомственная делегация Вьетнама, в которую вошли специалисты Вьетнамского института атомной энер...

Стажировка для стран-участниц и партнеро…

Четвертая Международная стажировка для научно-административного персонала JEMS проходила в Объединен...

День открытых дверей для потребителей га…

Рекордное количество управляющих организаций за всю историю с 2014 года поучаствовали в субботнем Дн...

В ОЭЗ "Дубна" построили таможн…

Главгосстройнадзор Московской области получил извещение об окончании строительства таможенной инфрас...

Реклама

Объявления

Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

ОЭЗ "Дубна" расширится на 35 гектаров

8 декабря Дубну посетил заместитель председателя правительст...

Семинары налоговой в декабре

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

В Дубне разработан способ получения "умного…

Этой осенью специалисты компании "СмартЭлектроГласс" Наноцен...

Космецевтическую продукцию будут делать в Дубне

Компания "Биофармлаб" готовится к возведению первой очереди ...

ТПП Дубны подписала соглашение с Татарстаном

18 ноября было подписано соглашение о сотрудничестве ме...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться