Стажировка для стран-участниц и партнеров

Подробности Опубликовано: 11.12.2017 12:34 Автор: Кирилл Свояков

Четвертая Международная стажировка для научно-административного персонала JEMS проходила в Объединенном институте ядерных исследований с 27 ноября по 1 декабря. Аббревиатура JEMS (JINR Expertise for Member States and Partner Countries) расшифровывается по-русски как "Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров".

В этот раз партнерами, набиравшимися опыта, стали делегаты из Венгрии, Ливана, Монголии, Сербии и Южно-Африканской республики. По программе JEMS обучаются руководители в научных направлениях фундаментальных и прикладных наук и естественно-научного образования, а также координаторы международного сотрудничества в этих сферах.

В каждый из пяти рабочих дней стажировки участники знакомились с определенной темой. Вот все темы семинаров и экскурсий по дням: физика тяжелых ионов и ускорительные технологии, материаловедение и наномир, общий теоретический блок "Информация. Теория. Образование", науки о жизни на Земле и в космосе, нейтрино.

Дополнительно в программу были включены лекции по CARS-спектроскопии и по теоретический физике и семинар профессора Цзе Гао"CEPC-SppC: Status and Perspective".

В конце меропрпиятия участники встретились с дирекцией ОИЯИ; в ходе встречи прошел круглый стол, где обучавшиеся поделились своими впечатлениями и пожеланиями.

По материалам сайта ОИЯИ