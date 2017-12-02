Где начало нового пути

Подробности Опубликовано: 02.12.2017 18:12 Автор: Наталия Теряева

Перспективы не очень ясного будущего физики тяжелых ионов обсудили 1 декабря в Дубне российские академики и ведущие специалисты Европы.

В Доме международных совещаний Объединенного института ядерных исследований собрался Совет по физике тяжелых ионов Физического отделения Российской академии наук. Совещание было расширенным. Туда пригласили специалистов по тяжелым ионам из главных ускорительных лабораторий Европы.

Дубну выбрали местом проведения академического совещания по очень простой причине: сегодня ОИЯИ – основной центр исследований тяжелых ионов в России. В Дубне созданы шесть сверхтяжелых элементов таблицы Менделеева, которых нет в природе. В Дубне строится самый современный коллайдер тяжелых ионов NICA. В Дубне работает единственный в мире человек, чьим именем при жизни назван созданный под его руководством химический элемент №118, оганесон – академик Юрий Цолакович Оганесян.

Академик Оганесян и собрал в Дубне российских академиков вместе с зарубежными коллегами.

В своем вступительном докладе Юрий Цолакович подчеркнул, что Лаборатория ядерных реакций ОИЯИ – единственное место в России, где создана конкурентоспособная научно техническая база для проведения экспериментов с радиоактивными пучками в диапазоне энергий 10-50 МэВ/нуклон. Сейчас в ЛЯР ОИЯИ заканчивается монтаж и настройка нового ускорителя только что выстроенной Фабрики сверхтяжелых ионов. В следующем году фабрика должна дать первый пучок частиц. Несколько представленных членам совета докладов как раз были посвящены возможностям исследовательского комплекса фабрики – ускорителя У-400 и сепаратора частиц АКУЛИНА-2. Программа исследований фабрики намечена до 2023 года и будет связана с новыми технологиями синтеза более тяжелых частиц, чем самый последний из созданных в мире элемент №118 оганесон.

Самое стабильное ядро оганесона содержит 118 протонов и 176 нейтронов. Чем больше нейтронов в ядре, тем скорее ядро стремится распасться – тем нестабильнее его жизнь. Проблема нестабильности нейтронно избыточных ядер и создает в научном мире ощущение, что возможности синтеза новых химических элементов таблицы Менделеева подошли к своей границе. Но насколько верно это ощущение? Проблема требует детального обсуждения экспериментаторов и теоретиков.

Экспериментаторы собрались для дискуссии в Дубне первыми. Возможности, планы и перспективы зарубежных ускорителей тяжелых ионов членам расширенного заседания Совета РАН описал научный директор французского исследовательского центра GANIL профессор Марек Левитович. Обзор современного состояния ускорительных технологий сделал замминистра образования и науки РФ академик Григорий Владимирович Трубников – он приехал в Дубну на несколько часов специально ради этого выступления.

Доклад членкора РАН Игоря Николаевича Мешкова об электрон-ионном коллайдере на «кристаллических» ионных пучках открыл острую дискуссию с участием экспериментаторов из новосибирского Института ядерной физики имени Г.И.Будкера. Представленые программы исследований тяжелых ионов члены совета одобрили и признали перспективным на мировой арене еще один дубненский амбициозный проект DERICA (Dubna Electron-Radioactive Ion Collider fAcility).

Обсуждение пути исследований вскоре продолжат теоретики физики тяжелых ионов.