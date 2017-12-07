Нобелевскому лауреату подарили квазикристаллы из Дубны

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Опубликовано: 07.12.2017 17:04
Автор: Кирилл Свояков
Образцы квазикристаллических сплавов, разработанные компанией "КвазиКристаллы", участником Наноцентра "Дубна", были отвезены в Москву и подарены ученому, впервые разработавшему квазикристаллы - нобелевскому лауреату Дану Шехтману. Первооткрыватель остался доволен подарком и приятно удивлен.
Дан Шехтман далеко не сразу добился признания своих достижений. С 8 апреля 1982 года, когда ученый впервые провел успешный опыт с участием квазикристаллических сплавов, прошло около 30 лет, пока научный мир раздвинул привычные рамки законов химии и физики и воздал Шехтману по заслугам.
Полученные же в Дубне новые квазикристаллические сплавы являются итогом долгой плодотворной работы команды ученых Нанотехнологического центра, которые недавно получили патент на полный цикл производства своих разработок. Причем инновация заключается не только непосредственно в создании уникальных материалов, но и в методе нанесения сплавов на сложные поверхности.
"Квазикристаллы - новый класс материалов, структура которых находится между твердым и аморфным состоянием благодаря особому способу упаковки атомов, - говорится в пресс-релизе Наноцентра "Дубна". - Квазикристаллы обладают низким коэффициентом трения при высокой термической стабильности, высокой коррозионной стойкостью, низкой теплопроводностью, высокой прочностью и износостойкостью при низкой абразивной способности. Создание материалов с квазикристалльной конфигурацией дает возможность получить удивительные свойства предмета. Возможности промышленного применения квазикристаллов огромны. Сплавы высокопрочной стали, легкие сплавы, биосовместимые материалы для изготовления протезов и имплантов, супергидрофобные покрытия от обледенения линий электропередач, присадки в смазки для подшипников и двигателей, наполнители для композитов, антипригарные покрытия посуды, наполнители в лакокрасочные материалы. Потенциальный объем мирового рынка по всем разрабатываемым продуктам более 120 млрд $".
В настоящее время компания "КвазиКристаллы" совместно с ЗАО "Мезон" проводит испытания смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) со своим продуктом. Ожидается, что за счёт антифрикционных свойств квазикристалла уменьшится износ и увеличится ресурс токарного инструмента при обработке жаропрочных сталей. В рамках испытаний создан экспериментальный стенд. В будущем он поможет подобрать параметры квазикристалла и рецептуру его введения в СОЖ.
 
Наноцентр Дубна    

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