Дни NICA прошли в Варшаве

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Опубликовано: 01.12.2017 11:46
Автор: Кирилл Свояков
Фото: jinr.ru

Уже вторые "Дни NICA в Варшаве" прошли 6 - 10 ноября в формате научной конференции, в которой приняло участие порядка 130 ученых, инженеров и студентов, имеющих отношение к сфере физики тяжелых ионов.

Участниками научного события стали делегаты из ОИЯИ, технические и классические вузы разных польских городов, Академия наук Польши вкупе с несколькими научными центрами и отдельные исследователи из Германии, США, Израиля, Украины, Франции.

В общей сложности прозвучало около сотни докладов, в основном по тематике воплощения в жизнь мегасайнс проекта NICA. 

8 ноября делегация ОИЯИ нанесла визит в Национальный центр ядерных исследований (NCBJ) в Сверке. В лаборатории NCBJ имеется оборудование, которое может быть использовано при возведении и эксплуатации NICA, поскольку оно уже было использовано, к примеру, для производства ускоряющих структур для одного из элементов Большого адронного коллайдера - Linac-4

Но главным итогом конференции для Объединенного института стало подписание двух важных документов: соглашение о создании консорциума польских исследовательских институтов, планирующих участвовать в проекте NICA. (Такими научными организациями стали Варшавский политехнический университет и Национальный центр ядерных исследований.) Второй документ - дополнительное соглашение к соглашению о сотрудничестве между ОИЯИ и Варшавским политехническим университетом, котороу уже было подписано в 2015 году в раках первых "Дней NICA в Варшаве".

По материалам ОИЯИ

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