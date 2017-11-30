Нейтронщики Дубны отметили 60-летие и 40-летие одновременно

Подробности Опубликовано: 30.11.2017 16:20 Автор: Наталия Теряева

29 ноября в ДК «Мир» ОИЯИ Лаборатория нейтронной физики широко и затейливо отпраздновала два юбилея – свое 60-летие и 40 лет со дня пуска единственного в мире импульсного реактора ИБР-2.

Праздник организовали с душой. Традиционные приветственные речи в большом зале Дома культуры стали не началом, а продолжением торжеств. Праздник начался с игры «Что? Где? Когда?» в малом зале. Соревновались команды молодых сотрудников нейтронки. Их было много – и команд, и сотрудников. Организацию игры поручили профессионалам. Команды разместились стоя вокруг высоких столиков (у каждой – свой), ведущий был боек на язык, вопросы и результаты показывались на большом ЖК-мониторе со сцены, ответы команды отправляли по Wi-Fi с планшетов, результаты подсчитывались молниеносно в онлайн-режиме. Вопросы – шуточно-физические, но не такие уж простые. Играли весело и оживленно. Столы в фойе были накрыты бокалами с шампанским.

После игры празднующие переместились в большой зал. Поздравительную программу непринужденно вел знаменитый пианист-шоумен Левон Оганезов со столь же раскованным молодым коллегой из разговорного жанра. Им удалось придать динамизм обычной процедуре произнесения торжественных речей и приветствий.

Директор ЛНФ ОИЯИ Валерий Швецов напомнил со сцены основные вехи истории своей лаборатории. Ее основателем и первым директором был Нобелевский лауреат, академик Илья Михайлович Франк. И это, между прочим, единственная лаборатория ОИЯИ, имеющая среди своих сотрудников лауреата Нобелевской премии.

Научная жизнь ЛНФ с самого начала была связана с единственным в мире импульсным реактором на быстрых нейтронах ИБР, идея создания которого принадлежала Дмитрию Ивановичу Блохинцеву – первому директору ОИЯИ. Сначала был построен ИБР-30, спустя 20 лет после него появился ИБР-2. Десять лет назад, после модернизации, ИБР-2 добавил к своему имени одну букву и стал ИБР-2М.

Исследовательские реакторы ИБР стали приборами, в которых нуждался весь мир. К этому нейтронному источнику стремились приехать для проведения исследований на нейтронных пучках пользователи из научных центров разных стран и стремятся до сих пор. И сегодня реактор ИБР-2М является частью европейской исследовательской инфраструктуры.

Современность ведущихся в ЛНФ ОИЯИ исследований метафорически подчеркнуло начавшее праздничную программу впечатляющее лазерное шоу, герой которого так же свободно подчинял свет лазеров, как физики нейтронки управляют пучками частиц.

Поздравить сотрудников Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ приехали не только российские партнеры, но и множество зарубежных коллег . Ведь половина научных сотрудников этой лаборатории – иностранцы. А четверть – молодые ученые и инженеры.

Так что с хорошим настроением подшли в нейтронке к своему юбилею. Потому что после анализа всего сделанного за 60 лет они уверены: теперь впереди у лаборатории – физическая бесконечность.