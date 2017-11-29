Сотня позиций постдоков появится в ОИЯИ через год

Подробности Опубликовано: 29.11.2017 09:02 Автор: Наталия Теряева

Главное сегодня в политике ОИЯИ – привлечение в проекты института научной молодежи из всех стран мира и создание молодым ученым в Дубне комфортных условий для работы и жизни. Об этом говорили на очередной сессии Комитета полномочных представителей (КПП) стран-участниц ОИЯИ 24 – 25 ноября.

Председателем КПП полномочные представители избрали своего коллегу – замминистра науки и образования РФ, академика Григория Трубникова.

Директор ОИЯИ, академик Виктор Матвеев напомнил в своем докладе, что все страны-участницы поддержали амбициозную научную программу института значительными финансовыми ресурсами. «Закачивается первый год новой Семилетки, – сказал он. – Это означает, что институт разворачивает работу в высоком темпе с осознанием своей ответственности за соблюдение всех намеченных сроков и ответственности за то, что ему доверены огромные финансовые средства. Поэтому нужно так организовать всю работу дирекции и лабораторий института, чтобы обеспечить высочайший уровень работ и эффективность использования выделенных средств».

Григорий Трубников сообщил о намерениях института объявить в ближайшее время международный конкурс среди молодых ученых на позиции постдоков и руководителей научных подразделений института. «Для реализации такой амбициозной программы, конечно, нужно привлекать кадры, – пояснил он эту идею. – Нужны люди амбициозные. Таких людей должно быть как можно больше в институте. Дирекция и страны-участницы должны сосредоточиться на создании новых, современных инструментов привлечения талантливых молодых ученых в Дубну. Помимо работающего механизма отбора молодежи в странах-участницах полномочными представителями, нужны дополнительные инструменты, которые привлекут молодых людей не только из стран-участниц. Таким инструментом, на мой взгляд, является открытый для всех международный конкурс на порядка сотни позиций постдоков, аспирантов, молодых кандидатов наук, и может быть, несколько позиций руководителей лабораторий, лидеров небольших научных коллективов. У Объединенного института ядерных исследований есть все необходимые ресурсы для того, чтобы это сделать сегодня. Сегодня привлечь молодежь крайне трудно. Сейчас – безумная конкуренция в мире за молодые головы, за молодые руки. Институт обладает опытом, всеми возможностями и искусством, чтобы такие конкусры организовать и открыть уже в следующем году. И Российская Федерация будет поддерживать дирекцию института в создании таких механизмов. Я уверен на сто процентов, что и другие страны-участницы это поддержат. Интересные задачи и умные, инетересные наставники – все это в ОИЯИ есть. Денежное довольствие молодежи институт может обеспечить на среднеевропейском уровне. В создании новых объектов социальной инфрастуктуры ОИЯИ дирекция института должна двигаться более активно вместе с руководством города, чтобы оживить институтскую часть города», – отметил Трубников.

Динамику развития строительства коллайдера NICA членам КПП представили руководитель проекта, директор ЛФВЭ ОИЯИ Владимир Кекелидзе и вице-директор ОИЯИ Рихард Ледницки. Физический пуск первой очереди ускорительного комплекса с детектором MPD намечен на 2019 год.